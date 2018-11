Slovensko.Digital má výhrady voči koncepcii nákupu počítačov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. novembra (TASR) - Pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstiev, štátnych úradov, dodávateľských firiem z IT Asociácie Slovenska (ITAS) či odbornej verejnosti má vo štvrtok (15. 11.) hlasovať o novej Koncepcii nákupu IKT. Ide o dokument pod hlavičkou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý ak následne prijme Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy, bude na najbližšie roky zásadne ovplyvňovať, akým spôsobom bude štát nakupovať IT služby v hodnote približne 500 miliónov eur ročne.Ako povedal v pondelok na stretnutí s novinármi výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš, zo strategického dokumentu vypadli po námietkach asociácie ITAS časti, ktoré dávali štátu väčšiu moc nad veľkými IT dodávateľmi. Ide najmä o prílohu o delení zákazok na menšie časti a prílohu o licenčných podmienkach k softvéru, ktorý si štát od dodávateľov objednáva.Podľa Hargaša pri delení zákazok na menšie časti by štát mal väčšiu moc pri rozdeľovaní svojich financií, vymanil by sa spod kontroly veľkých dodávateľov a zároveň by viacero menších firiem dostalo šancu zúčastniť sa verejného obstarávania. Tým by sa mohla znížiť cena zákazky a zvýšila by sa konkurencia.Tvrdenia Slovensko.Digital týkajúce sa Koncepcie nákupu IKT navodzuje dojem, akoby jediným obhajcom verejného záujmu v téme obstarávania informačných technológií bolo práve len toto občianske združenie. Fakt, že Slovensko.Digital sa teraz stavia proti súčasnému zneniu koncepcie v skutočnosti ukazuje, ako vážne to predstavitelia Slovensko.Digital myslia so zlepšením verejných obstarávaní štátnych IT systémov. Píše sa v reakcii ITAS na pondelňajšie mediálne výstupy Slovensko.Digital, ktoré poskytli TASR.zdôrazňuje v reakcii prezident ITAS Emil Fitoš.Podľa neho takto formulované vyhlásenie má nesporne silný mediálny potenciál, priláka pozornosť médií i verejnosti a opäť sa pokúsi rozdeliť IT oblasť na „dobrých a zlých“. V ITAS však podľa neho vnímajú tento problém z úplne inej perspektívy a podľa nich ide predovšetkým o súboj profesionálneho prístupu, ktorý sa snaží nachádzať reálne riešenia nastolených tém s povrchným prístupom zameraným na získavanie mediálnej pozornosti.ITAS nemá problém s odporúčaniami, ktoré hovoria o potrebe komoditného delenia zákaziek, resp. projektov na hardvérové a softvérové licencie, softvérové dielo a služby. Za problémovú však považuje ambíciu na delenie softvérových diel na menšie celky. ITAS nevidí problém s podporou návrhu, aby sa pri realizácii unikátnych softvérových diel využívali EUPL licencie, ak sú pre dané dielo dostupné. Rovnako nevidí prekážky v tom, aby bolo pre špecifické časti vyvíjaných diel, u ktorých je pravdepodobnosť opakovaného využitia v nezmenenej podobe, požadované ich dodanie pod EUPL licenciou.zdôrazňuje sa v reakcii.