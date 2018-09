Bratislavské letisko vybavilo v auguste 341.430 cestujúcich

Bratislavské letisko, archívne foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave vybavilo v auguste tohto roka na prílete a odlete spolu 341.430 cestujúcich. Podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej to predstavuje najvyšší počet vybavených cestujúcich v auguste od vzniku letiska.doplnil predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec. Spolu totiž prešlo letiskom na prílete a odlete počas ôsmich mesiacov tohto roka 1,592 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 15 percent.Augustový počet 341.430 vybavených cestujúcich pritom podľa Ševčíkovej predstavuje niekoľko míľnikov. Okrem toho, že je to najvyšší počet cestujúcich v mesiaci august od vzniku letiska, ide aj o druhý najvyšší počet cestujúcich počas jediného mesiaca v celej histórii letiska. Historický najvyšší počet ľudí počas jedného mesiaca dosiahlo letisko v júli tohto roku, keď vybavilo 349.720 pasažierov.Hranicu 300.000 vybavených ľudí sa pritom letisku v slovenskom hlavnom meste podarilo prekonať iba štyrikrát v histórii. Z toho dvakrát to bolo v roku 2018.V auguste cestovalo najviac cestujúcich do destinácií Antalya, Londýn, Burgas, Hurghada či Heraklion na Kréte a z nich do Bratislavy. Počas augusta sa uskutočnilo na letisku v Bratislave spolu 3552 letov.