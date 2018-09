Na demonštráciu za nezávislosť prišli do Katalánska desaťtisíce ľudí

Katalánski demonštranti pochodujú a muž jazdí autom s nápisom Sloboda pre politických väzňov počas osláv Národného dňa Katalánska v Barcelone 11. septembra 2018. V katalánskej metropole sa dnes očakávajú veľké demonštrácie katalánskych separatistov pri príležitosti Národného dňa Katalánska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 11. septembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v utorok do ulíc v Barcelone, aby demonštrovali za odčlenenie Katalánska od Španielska. Už niekoľko hodín pred oficiálnym začiatkom zhromaždenia bolo v katalánskej metropole takmer všade vidno ľudí, ktorí niesli katalánske vlajky, plagáty so separatistickými heslami alebo mali na sebe oficiálne červené tričko demonštrácie pri príležitosti 304. Národného dňa Katalánska, píše agentúra DPA.Mnohí účastníci skandovali heslá ako "Nezávislosť, nezávislosť" alebo "Republika, republika". Podľa organizátorov avizovalo do pondelkového večera účasť približne 460.000 ľudí.Katalánci si každoročne 11. septembra pripomínajú svoj národný deň, známy ako "Diada" (Deň), pri príležitosti pádu Barcelony do rúk španielskych síl v roku 1714. Tento rok sa očakáva mimoriadne vysoký počet účastníkov, pretože 1. októbra bude prvé výročie kontroverzného referenda o nezávislosti, ktoré španielske orgány vyhlásili za nelegálne.Po zakázanom hlasovaní a následnom vyhlásení nezávislosti sú dodnes viacerí poprední katalánski separatistickí politici a aktivisti vo vyšetrovacej väzbe. Obvinení sú okrem iného z rebélie. Iní politici, medzi nimi zosadený predseda regionálnej vlády Carles Puigdemont, utiekli do exilu.Nový katalánsky premiér Quim Torra a predseda parlamentu Roger Torrent vyzvali na hromadnú účasť na utorkovom zhromaždení, ktoré sa koná pod heslom "Vytvorme katalánsku republiku". Okrem nezávislosti požadujú separatisti aj prepustenie zadržiavaných politikov a aktivistov. Hlavným organizátorom demonštrácie je vplyvná organizácia Katalánske národné zhromaždenie (ANC).