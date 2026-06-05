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05. júna 2026
Bratislavské mestské kúpaliská otvárajú letnú sezónu, návštevníkov čakajú aj výhodnejšie online vstupenky
Tagy: Bratislava - Rača Kúpaliská Lamač mestské kúpalisko Mičurin Plaváreň Pasienky Tehelné pole Zlaté piesky
Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii sprístupnené návštevníkom počas letných prázdnin. Bratislavské mestské kúpaliská v správe
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5.6.2026 (SITA.sk) - Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii sprístupnené návštevníkom počas letných prázdnin.
Bratislavské mestské kúpaliská v správe STaRZ postupne otvárajú svoje brány a spúšťajú letnú sezónu. Ako informoval hovorca mestskej organizácie Peter Filo, návštevníkov čaká leto plné oddychu a osvieženia, ale aj výhodnejšie online vstupenky a permanentky.
„Napriek rastúcim cenám energií a vyšším prevádzkovým nákladom zostáva vstupné oproti minulému roku nezmenené," uviedol. Zlaté piesky sú už otvorené a od soboty 6. júna privíta návštevníkov aj kúpalisko Delfín.
V závislosti od ustáleného priaznivého počasia a získania potrebných povolení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR sa následne otvoria aj ďalšie kúpaliská: Krasňany, Mičurín, Lamač, Tehelné pole a Rača.
Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii sprístupnené návštevníkom počas letných prázdnin. Plavcom poslúži v lete aj Mestská plaváreň Pasienky. Aj tento rok majú návštevníci k dispozícii nákup vstupeniek online.
„Záujemcovia tak získajú nižšiu cenu, rýchlejší vstup do areálu a počas horúcich dní sa vyhnú aj čakaniu v radoch pri pokladniach," poznamenal hovorca. Pri kúpe lístka online je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17:00 si možno online lístok kúpiť už za 4,50 eura.
Kúpa lístka v pokladni sa bude pohybovať od 6 eur (Krasňany, Rača, Zlaté piesky, Mičurín), cez 6,50 eura (Lamač, Tehelné pole, Delfín) po 8 eur (Rosnička). Pre deti od 3 do 18 rokov je cena vstupného na pokladni 4,50 eura.
Táto cena je rovnaká pre všetky mestské kúpaliská, pričom online lístky bude možné zakúpiť za 4 eurá a po 17:00 za 3,50 eura. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP platí jednotné zvýhodnené vstupné vo výške 3 eurá.
„Pre pravidelných návštevníkov sú ideálne online permanentky – 10 vstupov za 49,50 eura alebo 10 vstupov po 17:00 za 40 eur," priblížil hovorca s tým, že najvýhodnejšou voľbou je sezónna permanentka s neobmedzeným počtom vstupov za 99 eur.
K nej je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne tri deti vo veku od 3 do 18 rokov za 9,90 eura na dieťa. Samostatná detská sezónna permanentka stojí 69 eur, permanentka pre seniorov a osoby s ŤZP je dostupná za 59 eur.
„Napriek rastúcim prevádzkovým nákladom sa nám podarilo zachovať ceny vstupného na úrovni minulého roka. Zároveň pokračujeme v rozsiahlych investíciách do modernizácie našich areálov. Najvýraznejšou zmenou pre leto 2026 je komplexná rekonštrukcia Mestského kúpaliska Rosnička, ktoré prechádza najväčšou modernizáciou za približne 50 rokov a malo by byť verejnosti k dispozícii počas letných prázdnin,“ priblížil riaditeľ STaRZ Ladislav Križan. Rekonštrukcia Rosničky finišuje v júni.
„Aktuálne prebieha testovanie novej strojovne a celého technologického zázemia spolu s napúšťaním vody do plaveckého bazéna," vymenoval hovorca. Súčasťou obnovy areálu je nový stredný bazén so zábavnými a relaxačnými prvkami, nový detský bazén, revitalizácia trávnatých plôch vrátane zavlažovania a retenčnej nádrže, ako aj nový koncept gastro zóny.
Zakúpiť si online jednorazový lístok alebo permanentku za zvýhodnené ceny je možné prostredníctvom webovej stránky www.kupaliska.bratislava.sk.
„Registrovaní užívatelia cez Bratislavské konto majú všetky svoje lístky a permanentky prehľadne na jednom mieste," dodal hovorca s tým, že permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi bratislavskými kúpaliskami, neviažu sa na jedno konkrétne miesto. Návštevníci ju zároveň môžu využiť aj ako 90-minútový vstup do Mestskej plavárne Pasienky.
Mestské kúpaliská Bratislava v správe mestskej organizácie STaRZ sú: Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurín v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské mestské kúpaliská otvárajú letnú sezónu, návštevníkov čakajú aj výhodnejšie online vstupenky © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské mestské kúpaliská v správe STaRZ postupne otvárajú svoje brány a spúšťajú letnú sezónu. Ako informoval hovorca mestskej organizácie Peter Filo, návštevníkov čaká leto plné oddychu a osvieženia, ale aj výhodnejšie online vstupenky a permanentky.
„Napriek rastúcim cenám energií a vyšším prevádzkovým nákladom zostáva vstupné oproti minulému roku nezmenené," uviedol. Zlaté piesky sú už otvorené a od soboty 6. júna privíta návštevníkov aj kúpalisko Delfín.
V závislosti od ustáleného priaznivého počasia a získania potrebných povolení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR sa následne otvoria aj ďalšie kúpaliská: Krasňany, Mičurín, Lamač, Tehelné pole a Rača.
Sprístupnenie kúpaliska Rosnička
Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii sprístupnené návštevníkom počas letných prázdnin. Plavcom poslúži v lete aj Mestská plaváreň Pasienky. Aj tento rok majú návštevníci k dispozícii nákup vstupeniek online.
„Záujemcovia tak získajú nižšiu cenu, rýchlejší vstup do areálu a počas horúcich dní sa vyhnú aj čakaniu v radoch pri pokladniach," poznamenal hovorca. Pri kúpe lístka online je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17:00 si možno online lístok kúpiť už za 4,50 eura.
Kúpa lístka v pokladni sa bude pohybovať od 6 eur (Krasňany, Rača, Zlaté piesky, Mičurín), cez 6,50 eura (Lamač, Tehelné pole, Delfín) po 8 eur (Rosnička). Pre deti od 3 do 18 rokov je cena vstupného na pokladni 4,50 eura.
Vstup zdarma pre deti do troch rokov
Táto cena je rovnaká pre všetky mestské kúpaliská, pričom online lístky bude možné zakúpiť za 4 eurá a po 17:00 za 3,50 eura. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP platí jednotné zvýhodnené vstupné vo výške 3 eurá.
„Pre pravidelných návštevníkov sú ideálne online permanentky – 10 vstupov za 49,50 eura alebo 10 vstupov po 17:00 za 40 eur," priblížil hovorca s tým, že najvýhodnejšou voľbou je sezónna permanentka s neobmedzeným počtom vstupov za 99 eur.
K nej je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne tri deti vo veku od 3 do 18 rokov za 9,90 eura na dieťa. Samostatná detská sezónna permanentka stojí 69 eur, permanentka pre seniorov a osoby s ŤZP je dostupná za 59 eur.
Online jednorazový lístok a permanentka
„Napriek rastúcim prevádzkovým nákladom sa nám podarilo zachovať ceny vstupného na úrovni minulého roka. Zároveň pokračujeme v rozsiahlych investíciách do modernizácie našich areálov. Najvýraznejšou zmenou pre leto 2026 je komplexná rekonštrukcia Mestského kúpaliska Rosnička, ktoré prechádza najväčšou modernizáciou za približne 50 rokov a malo by byť verejnosti k dispozícii počas letných prázdnin,“ priblížil riaditeľ STaRZ Ladislav Križan. Rekonštrukcia Rosničky finišuje v júni.
„Aktuálne prebieha testovanie novej strojovne a celého technologického zázemia spolu s napúšťaním vody do plaveckého bazéna," vymenoval hovorca. Súčasťou obnovy areálu je nový stredný bazén so zábavnými a relaxačnými prvkami, nový detský bazén, revitalizácia trávnatých plôch vrátane zavlažovania a retenčnej nádrže, ako aj nový koncept gastro zóny.
Zakúpiť si online jednorazový lístok alebo permanentku za zvýhodnené ceny je možné prostredníctvom webovej stránky www.kupaliska.bratislava.sk.
Mestská plaváreň Pasienky
„Registrovaní užívatelia cez Bratislavské konto majú všetky svoje lístky a permanentky prehľadne na jednom mieste," dodal hovorca s tým, že permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi bratislavskými kúpaliskami, neviažu sa na jedno konkrétne miesto. Návštevníci ju zároveň môžu využiť aj ako 90-minútový vstup do Mestskej plavárne Pasienky.
Mestské kúpaliská Bratislava v správe mestskej organizácie STaRZ sú: Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurín v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské mestské kúpaliská otvárajú letnú sezónu, návštevníkov čakajú aj výhodnejšie online vstupenky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava - Rača Kúpaliská Lamač mestské kúpalisko Mičurin Plaváreň Pasienky Tehelné pole Zlaté piesky
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