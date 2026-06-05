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05. júna 2026

Úrad vlády sa pre konsolidáciu sťahuje do nových priestorov, ukončil prenájom v centre Bratislavy


Tagy: Administratívne priestory Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prenájom Sťahovanie

Podľa úradu bola nájomná zmluva na súkromné administratívne priestory uzatvorená na konci roka 2020. Úrad vlády ukončil k ...



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718151192_1421937769963505_6467699815416812297_n 676x450 5.6.2026 (SITA.sk) - Podľa úradu bola nájomná zmluva na súkromné administratívne priestory uzatvorená na konci roka 2020.


Úrad vlády ukončil k 31. máju prenájom administratívnych priestorov v Park One v centre Bratislavy, ktoré využíval na výkon časti svojej agendy. Informoval o tom s tým, že rozhodnutie súvisí s konsolidačnými opatreniami a snahou o efektívnejšie využívanie štátneho majetku.

Vysoké mesačné náklady


Podľa úradu bola nájomná zmluva na súkromné administratívne priestory uzatvorená na konci roka 2020. Do prenajatých priestorov boli následne presťahovaní zamestnanci zo štátnych budov.

Úrad vlády uviedol, že mesačné náklady na nájomné predstavovali v priemere viac ako 190-tisíc eur, pričom prevádzkové náklady a energie presahovali 90-tisíc eur mesačne. Celkové výdavky spojené s využívaním týchto priestorov tak presiahli 15 miliónov eur.

Presťahovanie zamestnancov


Časť zamestnancov sa po ukončení nájmu presťahovala do zrekonštruovaných priestorov národnej kultúrnej pamiatky Karačoniho paláca. Druhá časť zamestnancov sa v priebehu júna presťahuje do aktuálne rekonštruovaných administratívnych priestorov na Hanulovej ulici v Dúbravke.

„Cieľom nie je len ukončenie jedného nevýhodného nájmu, ale nastavenie princípu, podľa ktorého štátne inštitúcie nemajú bez reálnej potreby uzatvárať finančne náročné nájomné zmluvy na súkromné budovy, a už vôbec nie v najdrahších lokalitách Slovenska, pokiaľ disponujú vlastnými priestormi schopnými zabezpečiť ich riadne fungovanie,“ uviedol úrad vlády.

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Zdroj: SITA.sk - Úrad vlády sa pre konsolidáciu sťahuje do nových priestorov, ukončil prenájom v centre Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Administratívne priestory Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prenájom Sťahovanie
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