Utorok 21.10.2025
|
21. októbra 2025
Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na starostu
Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na post starostu. Svoju kandidatúru na šéfa novomestskej samosprávy oznámil Tomáš Čajda v pravidelnej relácii metropolitnej TV Bratislava. Čajda je ...
Zdieľať
21.10.2025 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na post starostu. Svoju kandidatúru na šéfa novomestskej samosprávy oznámil Tomáš Čajda v pravidelnej relácii metropolitnej TV Bratislava.
Čajda je odborník na verejné obstarávanie a bývalý vedúci Oddelenia verejného obstarávania, eurofondov a investícií miestneho úradu mestskej časti. O post starostu sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Tomáš Čajda roky pôsobil v štátnej a samosprávnej sfére a prešiel si viacerými úrovňami riadenia.
„Nové Mesto zastalo a potrebuje rozhýbať," povedal v rozhovore. Novému Mestu chce ponúknuť svoju odbornosť, znalosti a skúsenosti. Je presvedčený o tom, že mestskú časť je potrebné riadiť odborne a apoliticky. „Mestskej časti Nové Mesto najviac chýba vízia a strategické ciele s presahom jedného volebného obdobia," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na starostu © SITA Všetky práva vyhradené.
