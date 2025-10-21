Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na starostu


Tagy: Bratislava-Nové Mesto Kandidatúra Starosta

Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na post starostu. Svoju kandidatúru na šéfa novomestskej samosprávy oznámil Tomáš Čajda v pravidelnej relácii metropolitnej TV Bratislava. Čajda je ...



Zdieľať
kuchajda 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na post starostu. Svoju kandidatúru na šéfa novomestskej samosprávy oznámil Tomáš Čajda v pravidelnej relácii metropolitnej TV Bratislava.


Čajda je odborník na verejné obstarávanie a bývalý vedúci Oddelenia verejného obstarávania, eurofondov a investícií miestneho úradu mestskej časti. O post starostu sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Tomáš Čajda roky pôsobil v štátnej a samosprávnej sfére a prešiel si viacerými úrovňami riadenia.

Nové Mesto zastalo a potrebuje rozhýbať," povedal v rozhovore. Novému Mestu chce ponúknuť svoju odbornosť, znalosti a skúsenosti. Je presvedčený o tom, že mestskú časť je potrebné riadiť odborne a apoliticky. „Mestskej časti Nové Mesto najviac chýba vízia a strategické ciele s presahom jedného volebného obdobia," skonštatoval.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Nové Mesto má prvého kandidáta na starostu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Nové Mesto Kandidatúra Starosta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Holandský parlament žiada podať žalobu na Slovensko pre obsah novely Ústavy SR
<< predchádzajúci článok
Blanár rokoval so svojím kolegom z Bosny a Hercegoviny Elmedinom Konakovičom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 