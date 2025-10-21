Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

21. októbra 2025

Holandský parlament žiada podať žalobu na Slovensko pre obsah novely Ústavy SR


Parlament Holandského kráľovstva vyzval holandskú vládu, aby zažalovala Slovensko na Európskom súdnom dvore kvôli obsahu novelizácie Ústavy SR. Vláda SR na ...



img_5279 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Parlament Holandského kráľovstva vyzval holandskú vládu, aby zažalovala Slovensko na Európskom súdnom dvore kvôli obsahu novelizácie Ústavy SR. Vláda SR na to zareagovala slovami, že bráni slovenské hodnoty a nikomu ich nevnucujú.


Tak znie správa z inej členskej krajiny , z krajiny nášho partnera, s ktorým ako rovný s rovným spolutvoríme Európsku úniu a sme strategickými partnermi v NATO," uviedol úrad vlády s tým, že nevedno, či je v EÚ akceptovateľné, aby sa krajiny starali do vnútorných záležitostí iných partnerských krajín.

Signál od Holandska


Zaoberanie sa ústavnými zmenami, ktoré boli dosiahnutie demokratickým a ústavným spôsobom, je podľa slovenskej vlády jedným z najhorších signálov, aký mohlo Holandsko vyslať.

Podľa prieskumov verejnej mienky až 75 percent občanov podporovalo ústavné zmeny, teda išlo o jeden zo vzácnych momentov, kedy sa zhodli koaliční aj opoziční voliči," zdôraznila vláda. Ako Úrad vlády SR doplnil, rešpektujú vnútorné pomery Holandského kráľovstva a tiež výsledky volieb, z ktorých vzišiel holandský parlament v súčasnom zložení.

Podobne rešpektujeme všetky ústavné a právne rámce, ktoré si Holandské kráľovstvo nastavilo, na základe zvrchovanej politickej vôle a tradícií, vo svojom právnom poriadku," vyhlásila vláda.

Hodnoty sú podľa vlády iné


Súčasne zdôraznila, že rešpektuje aj to, že Holandsko ako prvá krajina na svete legalizovala homosexuálne manželstvá, eutanáziu a dekriminalizovala marihuanu.

Aj keď naše hodnoty sú v tejto oblasti iné, nikdy by nám preto nenapadlo žalovať Holandsko pred medzinárodným súdom. Vážime si občanov Holandska, jeho demokraticky zvolené orgány a uznávame ich právo nastaviť základné hodnotové smerovanie krajiny," doplnil Úrad vlády SR s tým, že Európa nie sú Spojené štáty americké a nefunguje ako superštát. Európa bude podľa slov úradu silná len v prípade, že jednotlivé jej krajiny budú rešpektovať svoje rozdielnosti a tradície a zjednotia sa pre vyšší spoločný cieľ.

Pokiaľ sa však v EÚ vydáme opačnou cestou a budeme sa venovať komentovaniu a podávaniu žalôb na svojich partnerov kvôli ich hodnotovej orientácii, otvára sa priestor na nepríjemné úvahy, či takéto politické deklarácie sú iba koncom začiatku alebo začiatkom konca," uzavrela vláda.


Zdroj: SITA.sk - Holandský parlament žiada podať žalobu na Slovensko pre obsah novely Ústavy SR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Holandský parlament novela Ústavy SR Ústava SR
