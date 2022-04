Bratislavské Nové Mesto otvorilo Ukrajinsko-slovenský komunitný dom, utečenci v ňom nájdu dôležité služby (video)

Trávenie voľného času

Miesto na organizovanie akcií pre Ukrajincov

Nové Mesto vyhlásilo verejnú zbierku

13.4.2022 - Bratislavské Nové Mesto otvára Ukrajinsko-slovenský komunitný dom vo svojom Komunitnom centre na Ovručskej ulici. Ako uviedol hovorca mestskej časti Marek Tettinger , slúžiť bude ako kontaktné miesto pre občanov Ukrajiny, ktorí na úteku pre vojnou našli dočasný domov v Bratislave.„Vytvárame priestor pre ľudí z Ukrajiny, kde nájdu všetky dôležité služby - potrebnú radu, informácie, miesto, kde sa budú môcť stretávať, vymieňať si skúsenosti, tráviť čas v komunite, venovať sa spoločným aktivitám, aj s našou miestnou novomestskou komunitou," skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý Komunitný dom bude zároveň priestorom, kde budú môcť v kolektíve a pri aktivitách tráviť čas ukrajinské mamičky s deťmi.„Na Slovensko prichádzajú prevažne matky s deťmi. Tie staršie sa už spoznávajú s novými spolužiakmi v našich základných školách. Prijali sme do nich už viac ako stovku školopovinných dievčat a chlapcov z Ukrajiny. Pre tie menšie budú slúžiť práve priestory nášho komunitného centra,“ vysvetlil starosta Kusý.Pri zriadení Ukrajinsko-slovenského komunitného domu a jeho činnosti mestská časť spolupracuje s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Sme spolu, ktoré združuje Ukrajincov žijúcich na Slovensku.Združenie vytvorilo Koordinačné centrum pomoci utečencom Ukraine-Slovakia SOS, ktoré združuje viac ako 100 dobrovoľníkov, komunikuje s predstaviteľmi slovenských a ukrajinských orgánov, medzinárodnými organizáciami.„Vďaka novému komunitnému centru máme miesto na organizovanie komunitných akcií a stretnutí zameranú na ukrajinských utečencov a ich integráciu,“ povedala predsedníčka združenia Ganna Shvachka, ktorá bude koordinovať činnosť komunitného domu.Nové Mesto pomáha utečencom z Ukrajiny od prvého dňa vojnového konfliktu. „Mestská časť vyhlásila veľkú verejnú zbierku potrebného materiálu, ktorú aktualizuje podľa potrieb. Občania môžu v rámci pomoci prispievať aj na transparentný účet," poznamenal Tettinger.Samospráva pomáha ľuďom z Ukrajiny aj so zabezpečovaním dočasného ubytovania a školopovinné deti priebežne zaraďuje do vzdelávacieho procesu našich základných škôl, pričom ku dnešnému dňu ich je takmer 150.