Na Slovensku vzrástlo vnímanie Ruska ako agresora a prieskum ukázal, že podpora Putina klesla

13.4.2022 - Podpora ruského prezidenta Vladimira Putina klesla od marca roku 2021 z 55 percent na 28 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre organizáciu Globsec Zároveň takmer 65 percent respondentov súhlasilo s tvrdením, že prezident Putin chce obnoviť ruské impérium a je preto hrozbou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ďalšie krajiny. Prieskum ukázal, že v slovenskej spoločnosti sa zvýšil obraz Ruska ako agresora.Až 66 percent respondentov si myslí, že konflikt na Ukrajine je nevyprovokovanou a neospravedlniteľnou vojenskou agresiou Ruska, a že odpor Ukrajincov je oprávnený. Prieskum uskutočnili prostredníctvom telefonických rozhovorov od 18. do 23. marca 2022. Tlačovú správu poskytol PR Manager organizácie Globsec Adam Sipos.„Pokles pozitívneho vnímania Putina je pre Slovensko, kde sme dlhodobo merali sympatie k Putinovi medzi 40 percent až 55 percent dospelej populácie, významný. Ruská agresia na Ukrajine predstavovala pre mnohých červenú čiaru, keď začali vnímať Rusko a Putina ako hrozbu pre našu bezpečnosť. Je to veľká príležitosť konečne prehodnotiť naratívy o Rusku, ktoré na Slovensku do vojny prevládali," skonštatovala vedúca Centra pre demokraciu a odolnosť v Globsec Dominika Hajdu.