Bratislavské Nové Mesto pripravuje rekonštrukciu oboch staníc lanovky

Bratislava 17. júla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pripravuje projekt rekonštrukcie hornej a dolnej stanice lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom. So začatím prác sa predbežne uvažuje v polovici septembra. Na rekonštrukciu strechy hornej stanice má mestská časť vyčlenených 100.000 eur, na opravy porúch dolnej stanice 30.000 eur.uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. Lanovka však bude počas opráv mimo prevádzky, dĺžka trvania prác vzíde spolu so zhotoviteľom z verejného obstarávania.S dolnou stanicou lanovky zároveň bezprostredne susedí aj železobetónový skelet, teda základné nosné prvky bývalej reštaurácie Snežienka, objekt svojmu účelu neslúži už dlhé roky. Nedávny statický posudok potvrdil jeho havarijný stav.poznamenal Tettinger.Samospráva chce preto najprv odborne posúdiť možnosti zachovania skeletu alebo aspoň jeho častí a ich doplnenie či nahradenie novými prvkami. Nevylučuje síce ani úplné odstránenie skeletu, avšak k tomuto kroku chce pristúpiť, až keď bude aspoň koncepčne vyjasnené budúce stvárnenie lokality a výzor objektu. Odpoveď na to by mohla dať plánovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na revitalizáciu lokality.podotkol Tettinger. Zatiaľ sa mestská časť snaží udržať na vlastné náklady vo funkčnom stave oplotenie objektu, ktoré zabezpečila pred viac ako tromi rokmi.V súvislosti s lanovkou sa mestská časť snaží o to, aby mohla byť v budúcnosti technickou pamiatkou. Cieľom je okrem iného zachovanie dráhy aj pre ďalšie generácie. Lanová dráha na Kamzík je pritom poslednou svojho typu a v prevádzke na Slovensku.doplnil Tettinger.Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti, tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún. Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti a navrhnutá na vyhlásenie za Národnú technickú pamiatku.