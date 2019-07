Britka odsúdená v Iráne za pokus o zosadenie režimu je na psychiatrii

Na nedatovanej snímke je britsko-iránska občianka Nazanin Zaghariová-Ratcliffová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. júla (TASR) - Britku iránskeho pôvodu, ktorá bola odsúdená za údajný pokus o zosadenie iránskeho režimu, previezli z väzenia na psychiatrické oddelenie nemocnice v Teheráne. S odvolaním sa na oznámenie jej príbuzných o tom v stredu informovala agentúra AFP.Nazanin Zaghariovú-Ratcliffovú previezli z väznice Evin do Nemocnice imáma Chomejního v pondelok a je tam pod dohľadom príslušníkov revolučných gárd, potvrdil jej otec podľa vyhlásenia zverejneného na internetovej stránke Free Nazanin.Jej manžel Richard Ratcliffe uviedol, že revolučné gardy príbuzným neumožňujú navštíviť ju v nemocnici.Ratcliffe má obavy, že revolučné gardy jeho manželku donútia podpísať priznanie k činom, ktorých sa nedopustila. Súčasne však v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC zdôraznil, že ide len o jeho špekulácie. Dodal, že hospitalizácia jeho manželky v ňom rovnako vyvoláva nádej, že by čoskoro mohla byť prepustená na slobodu.Podľa otca nie je známe, ako dlho bude jeho dcéra hospitalizovaná a aký druh lekárskej pomoci jej poskytujú. Ratcfliffe dodal, že jeho svokrovi v nemocnici neumožnili osobný ani telefonický kontakt s dcérou a neprevzali od neho ani jedlo, ktoré jej priniesol.Vo zverejnenom vyhlásení sa uvádza, že hospitalizáciu 40-ročnej ženy na psychiatrii odporučil lekár vzhľadom na prudké zhoršenie jej stavu a riziko, že "vezme osud do vlastných rúk.Nazanin Zaghariová-Ratcliffová nedávno ukončila 15-dňovú hladovku, ktorú držala pri príležitosti piatych narodenín svojej dcéry. Práve kvôli nej - vtedy 22-mesačnej - v roku 2016 pricestovala do Iránu, aby ju predstavila svojej rodine.Pri odchode z Iránu bola však v apríli 2016 zatknutá a následne v septembri toho istého roku odsúdená na päť rokov za údajné pokusy o sprisahanie proti iránskej vláde šírením propagandy proti tamojšiemu režimu.Britka iránskeho pôvodu, ktorá pracovala ako projektová manažérka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation, všetky obvinenia popiera.Spravodajská stanica BBC pripomenula, že v čase súdneho procesu Zaghariovej-Ratcliffovej priťažil vtedajší britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, keď povedal, že Britka "v Iráne vyučuje žurnalistiku". Aj keď neskôr svoju chybu napravil, pred súdom bolo jeho pôvodné tvrdenie použité ako dôkaz proti nej.Jej kauza prispela k dlhotrvajúcemu napätiu medzi Teheránom a Londýnom, ktorý je hlavným dodávateľom zbraní pre úhlavného nepriateľa Iránu - Saudskú Arábiu.Británia sa márne snaží dosiahnuť prepustenie Zaghariovej-Ratcliffovej diplomatickou cestou. Irán - podobne ako v ostatných prípadoch osôb s dvojakým občianstvom - odmieta uznať občianstvo iného štátu, takže Londýn v jej prípade nemôže uplatniť diplomatickú ochranu.Podobne je to aj v najnovšom prípade, keď Irán v utorok potvrdil, že zatkol francúzsku vedkyňu iránskeho pôvodu Faribu Adelkhahovú. Jej prípad vyvoláva napätie vo vzťahoch medzi Parížom a Teheránom v kritickom okamihu snáh o zachovanie kľúčovej dohody o iránskom jadrovom programe uzavretej Iránom a jadrovými mocnosťami v roku 2015.