03. októbra 2025

Bratislavské Rusovce sa stanú dejiskom Rímskych hier s bohatým programom


Rusovce sa v sobotu 11. októbra premenia na antické mesto, kde ožije život rímskych legionárov, remeselníkov aj obchodníkov. Festival Rímske hry, ktorý organizuje



557012379_1202892821884626_8019506264301754106_n 676x451 3.10.2025 (SITA.sk) -

Rusovce sa v sobotu 11. októbra premenia na antické mesto, kde ožije život rímskych legionárov, remeselníkov aj obchodníkov. Festival Rímske hry, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Mestským ústavom ochrany pamiatok, prinesie návštevníkom autentickú atmosféru vojenského kastela Gerulata. Podujatie sa koná v lokalite zapísanej na zoznam UNESCO ako súčasť Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes.



Divadelné predstavenie a diskusia


„Rímske dedičstvo priťahuje pozornosť nielen archeológov a bádateľov, ale aj milovníkov histórie. Význam ich pôsobenia v Rusovciach a blízkom okolí prekračuje hranice Slovenska, preto sa s Rímskymi hrami opäť po roku radi do tejto lokality vraciame. Celodenný program je vystavaný tak, aby sa s nami návštevníci na chvíľu vrátili o dvadsať storočí späť,“ uviedla Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS.



Podujatie sa začne o 10.00 h na Balkánskej ulici slávnostným príchodom oddielu Legio XIII Quartodecima, ktorý bude sprevádzať cisárovnú Eusebiu, manželku cisára Konštantína II., na ceste do Carnunta. Program doplní divadelné predstavenie LabyrinTY v podaní Féder Teáter, koncert skupiny La3no Cubano a workshop hry na dobové hudobné nástroje.


Diskusia „Sklo z doby rímskej v Gerulate“ s archeologičkami Danicou Staššíkovou-Štukovskou a Janou Mellnerovou Šutekovou priblíži nielen rímske sklárstvo, ale aj zápis ručnej sklárskej výroby do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.



Historický program


Historický program sa bude odohrávať na viacerých miestach v Rusovciach a v areáli múzea Antická Gerulata. Odborný výklad o stálej expozícii poskytnú študenti a absolventi archeológie z Univerzity Komenského a Trnavskej univerzity. Simulácie ošetrenia rímskeho vojaka priblížia dobové liečebné postupy. V diskusiách vystúpia archeológovia zo Slovenska i zahraničia a predstavia najnovšie výskumy v Rusovciach, v Brigétiu aj poznatky o rímskej kultúre.



„Pripravený je pestrý program pre všetky vekové kategórie, laikov i odborníkov. Kolegovia archeológovia porozprávajú o výsledkoch výskumu v Rusovciach, o zemetraseniach v 4. a 5. storočí, o rímskej archeológii na Slovensku aj o ručnej sklárskej výrobe,“ doplnila Jaroslava Schmidtová, archeologička Múzea mesta Bratislavy.


Atmosféru antického Ríma dotvoria historické skupiny KVH Teokratos, Rapax Pannonica z Maďarska a Legio VI Herculia zo Záhrebu. Vytvoria živé vojenské tábory a remeselnú dedinku s ukážkami šperkárstva, lekárskych nástrojov, lukostreľby či rímskej výzbroje. O najnovších archeologických nálezoch porozprávajú Erik Hrnčiarik z Trnavskej univerzity a Tomáš Kolon, odborný asistent na Katedre klasickej archeológie.



Tvorivé workshopy


Premietnu sa aj filmy o stavbe repliky rímskej veslice Danuvina Alacris, ktorá od jesene 2024 do leta 2025 kotvila v Čunove a umožnila obyvateľom Bratislavy vyskúšať si veslovanie na rímskom člne.



„Teším sa, že sa rímskej téme venuje čoraz viac pozornosti. Dunaj bol hranicou Rímskej ríše štyri storočia, pravý breh Dunaja bol súčasťou tejto ríše. Danuvina Alacris je replikou hliadkovacieho člna zo 4. storočia, na akých Rimania strážili hranice. Vďaka projektu Living Danube Limes sa táto skutočnosť podarilo oživiť,“ povedala Margaréta Musilová, archeologička Mestského ústavu ochrany pamiatok.


Festival ponúkne aj tradičné remeslá, tvorivé workshopy a herne pre deti. V areáli Antickej Gerulaty, na miestnom ihrisku a pri hasičskej zbrojnici budú pripravené aktivity až do 17.00 h. Najmladší návštevníci si vyskúšajú spoločenské hry, bádateľské úlohy a tréning malých gladiátorov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Rusovce sa stanú dejiskom Rímskych hier s bohatým programom © SITA Všetky práva vyhradené.

Gaštanové hody na hrade Modrý Kameň prinesú hudbu, remeslá aj tradičné špeciality
Interreg otvára nové výzvy, slovenskí partneri sa zapájajú do projektov

