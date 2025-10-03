|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. októbra 2025
Gaštanové hody na hrade Modrý Kameň prinesú hudbu, remeslá aj tradičné špeciality
Hrad Modrý Kameň bude v sobotu 11. októbra dejiskom Gaštanových hradných hodov, ktoré sa konajú pri príležitosti 23. ročníka Gaštanových slávností.
Zdieľať
Ochutnávky a dobový tábor
Podujatie otvorí o 10.30 h ďakovná svätá omša v hradnej kaplnke svätej Anny. O hodinu neskôr sa na nádvorí kaštieľa predstaví Tomáš Pohorelec s programom „Piesnenie“ a od 13.00 h zaznie koncert Karolíny Buzákovej s ľudovými piesňami.
Sprievodný program sa začne už od 10.00 h, keď sa hradným nádvorím rozšíri vôňa gaštanových aj iných tradičných pochúťok. Bufet a cukráreň Castanea ponúknu návštevníkom pestrý výber jedál, pripravené budú ochutnávky, tvorivé dielne, remeselný jarmok a prezentácia regionálnych výrobcov z Novohradu. Atmosféru doplní dobový tábor s ukážkami historickej lukostreľby.
Výstava a hudobná zábava
Súčasťou programu je aj sprístupnenie expozícií múzea a výstavy umelca Borisa Ivanoviča Kuzmu s názvom „Opäť u priateľov…“, ktorá bude otvorená do 17.00 h. Popoludní sa na nádvorí kaštieľa postarajú o hudobnú zábavu kapely MM BAND a MEthink.
Slávnosti budú pokračovať aj v centre mesta Modrý Kameň na Lipovom námestí. Program otvorí o 13.00 h slávnostné zahájenie, po ktorom vystúpia žiaci ZUŠ Modrý Kameň, skupina Lieščina, detské divadlo Tárajko a Popletajka, spevák MOMO, Lukáš Adamec a večernú zábavu uzavrie kapela DRAHOBAND.
Zdroj: SITA.sk - Gaštanové hody na hrade Modrý Kameň prinesú hudbu, remeslá aj tradičné špeciality © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Bratislavské Rusovce sa stanú dejiskom Rímskych hier s bohatým programom