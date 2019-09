Bratislavské Staré Mesto odobrilo premenovanie časti Námestia SNP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. septembra (TASR) – Iniciatíva primátora hlavného mesta Matúša Valla premenovať časť bratislavského Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie, je o krok bližšie k realizácii. Návrh na zmenu názvu odsúhlasili v utorok staromestskí miestni poslanci. Rovnaké rozhodovanie čaká bratislavských mestských poslancov v októbri.Takmer jednohlasnému schváleniu zmeny názvu predchádzala diskusia poslaneckého zboru, ktorá sa niesla v duchu adekvátnosti miesta i pomenovania. Niektorí považujú totiž priestor pred Starou tržnicou za nedôstojné miesto hodné 4. cenovej skupiny, dehonestované stánkami a popíjajúcimi ľuďmi. Iní práve v taktopriestore vidia najlepší výsledok Nežnej revolúcie.Diskusia sa nevyhla ani polemike, či by mal priestor niesť názov Námestie Nežnej revolúcie, alebo Námestie 17. novembra či Námestie Novembrovej revolúcie. Kritike sa nevyhol ani fakt, že bol návrh predložený narýchlo, aby k premenovaniu stihlo dôjsť k 30. výročiu Nežnej revolúcie v novembri tohto roka. Časť poslancov kritizovala postavenie zastupiteľstva pred hotovú vec, iní argumentovali tým, že ktokoľvek mohol aj skôr prísť s akýmkoľvek návrhom na uctenie si tejto dôležitej historickej udalosti.píše primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti. Práve pomenovanie predmetného územia daným názvom považuje za najlepší kompromis spomedzi viacerých návrhov. Mesto totiž nové námestia nebuduje a premenovanie celého Námestia SNP či Námestia slobody podľa neho neprichádza z viacerých dôvodov do úvahy.V rovnako pozitívnom a podporujúcom duchu sa nieslo aj vyjadrenie starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej.skonštatovala. Ako urbanistka sa pritom stotožňuje s tým, že Námestie SNP tak, ako je v súčasnosti urbanisticky vymedzené, je paškvilom. "To pretečie niekde od námestia pri 'trojičnom" kostole dole k Starej tržnici," nechala sa počuť šéfka staromestskej samosprávy.Opačný názor má Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý takúto iniciatívu dlhodobo kritizuje. Podľa jeho predsedu Pavla Sečkára by sa nemalo v tomto prípade ukrajovať z námestia, ktoré má trvalú historickú hodnotu nielen pre Bratislavu, ale celé Slovensko.zhodnotil pre TASR Sečkár.Rovnaké rozhodovanie na schválenie premenovanie časti Námestia SNP čaká ešte bratislavských mestských poslancov.uviedol pre TASR hovorca mesta Peter Bubla.