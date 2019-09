Šéfovia vyjednávacích tímov Netanjahua a Ganca rokovali o možnej vláde

Benny Ganc. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Šéfovia vyjednávacích tímov zastupujúcich izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a lídra centristického bloku Modrá a biela Bennyho Ganca v utorok diskutovali o možnostiach zostavenia novej vlády, ktorú by podľa vlastných slov chceli viesť obaja zmienení politici.Rozhovory trvali približne dve hodiny. Šéfovia vyjednávacích tímov po nich vydali spoločné vyhlásenie, podľa ktorého sa na stretnutí zaoberali dôležitými bodmi, pričom schôdzka prebehla, píše agentúra AFP. Obaja vyjednávači tiež uviedli, že o priebehu stretnutia budú informovať lídrov svojich strán a následne sa v rozhodneVyjednávač z Netanjahuovej strany Likud, izraelský minister pre turizmus Jariv Levin, poznamenal, že zastupoval všetkýchdisponujúcich mandátmi v 120-člennom parlamente (Knesete). AFP pripomína, Netanjahu a lídri pravicových a ultraortodoxných strán sa ešte minulý štvrtok zaviazali, že o vytvorení novej vlády budú rokovať spoločne.Stretnutie tímov nasledovalo po tom, ako sa v pondelok večer Netanjahu a Ganc stretli s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom. Hlava štátu oboch politikov pozvala na schôdzku do svojej rezidencie v Jeruzaleme po tom, ako ukončila sériu konzultácií so zástupcami strán, ktoré sa pred týždňom v predčasných voľbách dostali do izraelského parlamentu.Pondelňajšia schôdzka bola prvým oficiálnym stretnutím Netanjahua s Gancom od predčasných volieb zo 17. septembra, po ktorých nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Likud a ani víťazná Modrá a biela — nezískali dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády.Netanjahu a Ganc sa majú v stredu opäť stretnúť aj s prezidentom Rivlinom, ktorý sa musí rozhodnúť, koho poverí zostavením vlády. Spolieha sa pritom na to, že obe strany dospejú k sformovaniu koalície jednoty, píše AFP.Ganc i Netanjahu deklarovali, že by si želali vládu jednoty, zatiaľ sa však nedokázali dohodnúť na bližších podrobnostiach a ani tom, kto z nich by takúto vládu viedol. Nadnesená bola aj možnosť striedania sa vo funkcii premiéra, kameňom úrazu však aj pri nej zostáva, kto by ju zastával ako prvý, píše AFP.Izraelské médiá pritom upozorňujú, že Netanjahu má o post premiéra veľký záujem vzhľadom na kauzy, v ktorých sa voči nemu vedie vyšetrovanie. Izraelské zákony totiž nevyžadujú, aby premiér, ktorý bol obvinený, rezignoval. Ak by však premiér bol obžalovaný, vo všeobecnosti sa očakáva, že by mal odstúpiť a bol by naňho v tomto smere vyvíjaný tlak.Striedanie sa vo funkcii premiéra Izrael zažil aj po voľbách v roku 1984, keď — tiež v dôsledku patovej situácie po voľbách — úradovali striedavo Šimon Peres a Jicchak Šamir. Prvé dva roky bol premiérom Peres a Šamir bol ministrom zahraničných vecí, potom si úlohy vymenili.Z Rivlinových pondelňajších rokovaní s lídrami parlamentných strán vyplynulo, že Netanjahu má v parlamente istú podporu 55 poslancov, zatiaľ čo na strane Ganca stojí 54 poslancov. Ani jeden z nich teda nemá podporu väčšiny 61 poslancov. Z predčasných volieb pritom vyšla víťazne Gancova strana, ktorá si v parlamente zabezpečila 33 kresiel, zatiaľ čo Likud získal len 31.