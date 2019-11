Bratislavské Staré Mesto otvorí tohtoročné vianočné trhy 22. novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto otvorí tohtoročné vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí 22. novembra a potrvajú do 23. decembra. Ich koncept zostáva podobný ako po minulé roky, do budúcna však mestská časť nevylučuje, že sa bude snažiť nájsť novú 'ekoformu' ich prevádzkovania. Konceptu zero waste, s ktorým tento rok po novom prichádza hlavné mesto, sa totiž nebráni.uviedla pre TASR staromestská starostka Zuzana Aufrichtová s tým, že mestská časť sa napriek tomu snažím stále viac priblížiť k ekologickým opatreniam.Staré Mesto tak pre tento rok pokračuje v modeli vianočných trhov, aký bol nastavený aj po minulé roky. Návštevníkom bude k dispozícii 20 veľkých stánkov, z toho 18 ponúkajúcich gastronómiu a dva určené charite. Okrem toho bude 22 "" stánkov, z toho 15 remeselných stánkov a sedem s tradičnými nápojmi. Nájomcov vyberala komisia na základe viacerých kritérií, dôraz sa kládol aj na ekológiu.Hlavné mesto prichádza tento rok s novým konceptom trhov, novinkou má byť, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu. Používať sa majú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady. "poznamenala Aufrichtová s tým, že tento rok to staromestská samospráva nevidela ako najlepšie riešenie a nebola naň pripravená.Starostka v tejto súvislosti poukázala na početné požiadavky miestnych obyvateľov na čistotu, ktoré považuje za oprávnené, pritom koncept zero waste, de facto, predstavuje odstránenie odpadkových košov." podotkla Aufrichtová.Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavom námestí budú do 22. novembra do 23. decembra. Vianočný stromček by mala mestská časť osádzať krátko pred ich otvorením. Svoj vianočný stromček už vo štvrtok (31. 10.) osadilo hlavné mesto. Mestské vianočné trhy budú na Hlavnom a Františkánskom námestí od 22. novembra do 22. decembra.