Spomalenie ekonomiky zatiaľ nenúti zamestnávateľov prepúšťať

Bratislava 2. novembra (TASR) – Spomalenie rastu slovenskej ekonomiky by sa zatiaľ nemalo podpísať pod výrazné prepúšťanie v podnikoch. Ak sa firmy rozhodnúť pristúpiť k znižovaniu počtu zamestnancov, o prácu vo veľkých firmách pravdepodobne prídu ľudia v skúšobnej dobe alebo dohodári. Ukázal to prieskum, ktorý pre TASR dala vypracovať ČSOB banka na vzorke 617 respondentov.Firmy nie sú nútené v dôsledku slabšieho hospodárskeho rastu pristúpiť k prepúšťaniu. Túto možnosť v prieskume uviedlo až 87,5 % opýtaných, urobiť tak musí iba 12,5 % firiem. Spomedzi nich viac ako tretina uviedla, že prepúšťať plánuje nevýkonných zamestnancov, ďalších 18 % firiem prepustí dohodárov a 18 % firiem sa rozlúči so zamestnancami v skúšobnej dobe.Z hľadiska veľkosti obratu sa do prieskumu zapojilo málo malých firiem. V prípade veľkých podnikov plánuje prepúšťať zamestnancov v skúšobnej dobe 18 % firiem, 34 % spomedzi týchto zamestnávateľov plánuje prepustiť brigádnikov. V prípade stredne veľkých firiem pätina prepustí dohodárov.Prieskum tiež ukázal, že ak sa firmy rozhodnú znižovať stavy, najviac by sa to malo dotknúť Trnavského (19,6 %) a Prešovského kraja (18,9 %). Väčšina firiem sa však naprieč krajmi zhodla, že nie sú nútení prepúšťať. Najvýraznejšie túto možnosť uviedli firmy v Nitrianskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji.