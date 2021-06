Bratislavské Staré Mesto pomáha podnikateľom, nájom za terasy chce znížiť až do konca roka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Staré Mesto chce predĺžiť 50-percentnú úľavu na dani za prenájom verejného priestranstva v mestskej časti až do konca tohto roka. O predĺžení budú rozhodovať miestni poslanci na júnovom zastupiteľstve.„Nezabúdame na kaviarnikov a reštaurácie. Miestny úrad na zastupiteľstvo 29. júna predkladá predĺženie úľavy na dani pre záber verejného priestranstva do 31. decembra," informuje mestská časť na sociálnej sieti.„Záleží nám na tom, aby podnikatelia v mestskej časti ľahšie preklenuli ťažké obdobie, s ktorým sa museli popasovať počas opatrení v čase lockdownu," konštatuje Staré Mesto, ktoré sa rozhodlo aj v druhej vlne pandémie znížiť nájomné na polovicu počas celého trvania obmedzení všetkým podnikateľom, ktorí fungujú v priestoroch v správe mestskej časti a ktorí o to požiadali.„Vďaka príspevku ministerstva hospodárstva sa tak aspoň náklady na prenájom v tomto ťažkom období znížili na nulu, keďže ministerstvo preplatilo druhú polovicu," dodala mestská časť.