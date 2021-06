Neznámy páchateľ spustil paľbu v centre texaského Austinu, dvaja ľudia sú v kritickom stave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - V centre texaského Austinu v sobotu neznámy páchateľ spustil paľbu, ktorá si vyžiadala 13 zranených. Dve osoby sú v kritickom stave. Polícia po strelcovi pátra.Šéf tamojšej polície Joseph Chacon uviedol, že zatiaľ nepoznajú motív konania. Nemajú ani detailný popis páchateľa, veria však, že išlo o muža.Polícia v súčasnosti analyzuje zábery z bezpečnostných kamier a ďalšie dôkazy. O pomoc požiadala aj verejnosť. Streľba nastala pred 1:30 miestneho času na ulici, ktorá je známa vďaka početným barom a reštauráciám.Jedenásť zranených previezli do miestnej nemocnice a ďalších dvoch do iných nemocníc. "Naši policajti reagovali veľmi rýchlo a okamžite začali vykonávať opatrenia na záchranu životov," povedal Chacon.Potvrdil tiež, že niekoľko zranených priviezli do nemocnice samotní policajti, keďže na mieste vznikol veľký chaos, bolo náročné zvládnuť dav ľudí a dostať k zraneným sanitky.