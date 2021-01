Bratislavské Staré Mesto spravilo výnimku a dočasne pre koronavírus umožní vstup autom aj do pešej zóny

Parkovanie je stále zakázané

Mesto obnovilo vydávanie povolení

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Staré Mesto dočasne upravuje podmienky vjazdu do pešej zóny historického centra. V súlade s legislatívou tiež obnovuje vydávanie povolení na ambulantný a trhový predaj. V tlačovej správe o tom informuje hovorca mestskej časti Matej Števove "Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 mestská časť dočasne upravuje podmienky vjazdu do pešej zóny historického centra Starého Mesta. Opatrením chce zjednodušiť obyvateľom pešej zóny možnosť zabezpečenia nevyhnutných potrieb," uvádza hovorca.S platnosťou od pondelka 18. januára bude vjazd do pešej zóny umožnený všetkým, ktorí majú vybavené povolenie, ale dočasne aj tým, ktorí potrebujú vjazd do zóny pre zabezpečenie nevyhnutných potrieb obyvateľov pešej zóny (dovoz stravy pre dôchodcov a pod.)."Mestská polícia a inšpektori verejného poriadku mestskej časti budú kontrolovať, či títo vodiči v zóne zotrvajú len na nevyhnutný čas," upozornil hovorca a dodal, že parkovanie v pešej zóne stále nie je povolené.Staré Mesto zároveň v súvislosti s pozastavením vydávania nových povolení na ambulantný a trhový predaj oznamuje, že vydávanie povolení obnovili v lehotách správneho poriadku v súlade s platnou legislatívou."Súčasťou povolení je tiež usmernenie dodržiavať všetky aktuálne platné nariadenia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydané v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou a zamedzením šírenia ochorenia COVID-19," uzavrel Matej Števove.