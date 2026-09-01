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01. septembra 2026

Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o participatívnom rozpočte, zapojiť sa dá na webe


Tagy: miestna samospráva participatívny rozpočet Samospráva

Vlani sa do hlasovania zapojilo až 2 812 ľudí, ktorí vyberali zo 16 návrhov. Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o návrhoch druhého ročníka participatívneho rozpočtu. Ako uviedla hovorkyňa ...



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gettyimages 1133235657 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Vlani sa do hlasovania zapojilo až 2 812 ľudí, ktorí vyberali zo 16 návrhov.


Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o návrhoch druhého ročníka participatívneho rozpočtu. Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková, obyvatelia, návštevníci a všetci, ktorým na Starom Meste záleží, môžu opäť priamo rozhodnúť, na aké projekty poputuje 100-tisíc eur z rozpočtu Starého Mesta. Do hlasovania postúpilo 14 návrhov od obyvateľov a miestnych komunít.

Postupujúce návrhy sa zameriavajú napríklad na zelenšie vnútrobloky, komunitné záhrady, miesta na oddych, revitalizácie školských dvorov či psie parky. „Návrhy pred hlasovaním prešli posúdením uskutočniteľnosti odbornými útvarmi miestneho úradu," spresnila hovorkyňa. Hlasovanie je otvorené do polnoci 30. septembra a zapojiť sa dá online na stránke staremesto.hlasobcanov.sk, prípadne prostredníctvom papierového hlasovacieho lístka.

V bežnom, kvantitatívnom hlasovaní sa môže zapojiť každý. Podmienkou je plnoletosť a hlasovanie iba jedenkrát. Z ponuky 14 projektov si každý hlasujúci vyberá minimálne tri a maximálne päť projektov. Hlasy majú rozdielnu váhu: 60 percent výsledku tvoria hlasy obyvateľov s trvalým pobytom v Starom Meste, 15 percent hlasy ostatných hlasujúcich a 25 percent výsledky verejného zvažovania.

„Verejné zvažovanie je samostatnou súčasťou rozhodovania, pri ktorej sa o návrhoch diskutuje a posudzujú sa z viacerých hľadísk," vysvetlila hovorkyňa. Tento rok sa uskutoční 17. septembra o 17:00 v Zichyho paláci. Mestská časť po prvý raz do kvalitatívneho hodnotenia zapojí aj deti z troch staromestských škôl, a to prostredníctvom špeciálnych hodín občianskej výchovy. Výsledky hlasovania budú známe v októbri a víťazné projekty mestská časť následne zrealizuje v roku 2027.

Vlani sa do hlasovania zapojilo až 2 812 ľudí, ktorí vyberali zo 16 návrhov. Do realizácie postúpilo šesť projektov, časť z nich je už hotová a na ďalších mestská časť pracuje.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Staré Mesto spustilo hlasovanie o participatívnom rozpočte, zapojiť sa dá na webe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: miestna samospráva participatívny rozpočet Samospráva
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