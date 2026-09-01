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01. septembra 2026

Trestné stíhanie vo veci obstarávania hasičskej techniky. Súťaž rozbehol Mikulec a vyhlásil Ódor, tvrdí ministerstvo vnútra


Tagy: Hasičská technika Trestné stíhanie Verejné obstarávanie

Ministerstvo vnútra poskytne orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť. Ministerstvo vnútra je informované o začatí trestného stíhania v ...



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156a7324 scaled 1 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra poskytne orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť.


Ministerstvo vnútra je informované o začatí trestného stíhania v súvislosti s obstaraním, dodávkou a uvedením hasičskej techniky do prevádzky. Súťaž podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna ešte pred nástupom súčasného vedenia rozbehol minister Roman Mikulec a následne ju vyhlásil Ľudovít Ódor.

„Predchádzajúce vedenie ju nastavilo tak, že rozhodujúcim kritériom bola najnižšia cena, teda finančné hľadisko malo prednosť pred kvalitatívnymi parametrami ponuky. V rámci zákazky ministerstvo nikoho nevylúčilo a bola vybraná najlacnejšia ponuka. Zákazka bola kontrolovaná Úradom pre verejné obstarávanie a rovnako bola kontrolovaná aj z dôvodu, že na nákup boli využité finančné prostriedky z fondov. Žiadna kontrola nezistila porušenie a ministerstvo nedostalo ani žiadne korekcie za porušenie pravidiel pri zadávaní zákazky,“ informoval Matej Neumann.

Súčasné vedenie podľa neho už rozbehnutý proces iba prevzalo a vzhľadom na naliehavú potrebu obnovy zastaranej techniky Hasičského a záchranného zboru v ňom pokračovalo.

Hasičský a záchranný zbor ministerstvo informoval, že trvá na tom, že pri obstaraní, preberaní a nasadzovaní techniky postupoval v súlade s pravidlami a je pripravený celý priebeh podrobne vysvetliť aj vyšetrovateľovi a prokurátorovi.

Ministerstvo poskytne orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť. V tomto štádiu nebude poskytovať ďalšie vyjadrenia ani predbiehať výsledky vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Trestné stíhanie vo veci obstarávania hasičskej techniky. Súťaž rozbehol Mikulec a vyhlásil Ódor, tvrdí ministerstvo vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasičská technika Trestné stíhanie Verejné obstarávanie
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