Bratislavské Staré Mesto zatvorí počas návštevy pápeža Františka školy aj Prezidentskú záhradu

10.9.2021 - Školy aj Prezidentská záhrada v bratislavskom Starom Meste budú z dôvodu návštevy pápeža Františka zatvorené.„Na základe odporúčania hlavného mesta a po konzultácii so základnými a materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta budú mať žiaci našich škôl v pondelok a utorok 13. a 14. septembra riaditeľské voľno," uvádza mestská časť na sociálnej sieti s tým, že ide o opatrenie súvisiace s návštevou Svätého Otca na Slovensku a dopravnými obmedzeniami, ktoré dočasne ovplyvnia mobilitu v meste, a teda aj možnosť dopraviť sa do školy.Grassalkovichova záhrada bude zatvorená od soboty 11. septembra do utorka 14. septembra z bezpečnostných dôvodov spojených s návštevou Svätého Otca.„Staré Mesto o to požiadala Kancelária prezidenta SR," vysvetlila mestská časť. V stredu 15. septembra bude záhrada, kde momentálne ukončujú jej revitalizáciu, opäť prístupná pre všetkých návštevníkov.