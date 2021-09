ZSSK v rámci 20. ročníka Európskeho týždňa mobility znižuje cenu lístkov na polovicu

Poznámka

Lístok je možné zakúpiť iba počas trvania akcie od 16. do 22. 9. 2021:



v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK,



na tratiach TEŽ a OŽ prostredníctvom SMS predaja ZSSK (SMS číslo 2233),



vo vlaku u sprievodcu,



prostredníctvom internetovej verzie e-shopu ZSSK na zssk.sk – pri nákupe je potrebné zvoliť zľavu "EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY".



pri platbe kreditom zo Zákazníckeho konta ZSSK ID je možné uplatniť aj ďalšiu zľavu využitím bonusového kreditu



cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom:





10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Národný dopravca ponúka cestujúcim 50 % zľavy na cestovanie vo vlakoch Os a Rex a bezplatnú prepravu bicykla.Emisie oxidu uhličitého znamenajú pre environment naozaj alarmujúci problém. Svedčí o tom aj varovanie Svetovej meteorologickej organizácie, že ak nedôjde k zníženiu emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov, bude to mať pre našu planétu fatálne následky. Začiatkom tohto roku sa v dôsledku protipandemických opatrení dočasne znížila mobilita obyvateľstva, čo priaznivo prispelo nielen k čistejšiemu ovzdušiu. Potvrdilo sa tak to, o čo sa snaží aj samotný Európsky týždeň mobility (ETM).Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude aj tento rok partnerom kampane ETM, nad ktorou prevzal záštitu Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky. Témou ročníka 2021 je "Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou" a jeho cieľom je zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy s nulovými emisiami.ZSSK ako národný dopravca si už tradične pripravila atraktívne 50 % zľavy pre svojich cestujúcich od 16. do 22. septembra v 2. vozňovej triede vo všetkých osobných vlakoch a regionálnych expresoch na území Slovenska. Nezabúdame ani na cyklistov a počas týždňa mobility im ponúkame možnosť prepraviť bicykel bezplatne.: Preprava bicykla je možná bez cestovného lístka, no len do naplnenia kapacity vlaku. Po jej naplnení môže zamestnanec ZSSK s ohľadom na bezpečnosť odmietnuť naloženie ďalšieho bicykla.uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.Kampaň ETM postupne oslovuje čoraz viac samospráv, organizácií, škôl aj súkromných spoločností. V minulom roku sa zapojilo celkom až 53 krajín s počtom 2 945 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je badateľný aj na Slovensku. V roku 2020 sa do kampane pridalo až 55 slovenských miest a obcí.Viac informácií o tejto kampani nájdete tu à https://www.zssk.sk/tyzden-mobility/ Informačný servis