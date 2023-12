Bratislavské Vianoce sú aj pre zdravotne znevýhodnených, ktorým sprístupňujú kultúrny program

Videozáznamy dávajú na YouTube

13.12.2023 (SITA.sk) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) sa snaží sprístupňovať kultúrny program ľuďom so zdravotným znevýhodnením.V rámci vianočných trhov pripravilo Prívetivú zónu, čítania tlmočené do posunkového jazyka aj vychádzky pre nevidiacich.„Počas tohtoročných Bratislavských Vianoc bude do slovenského posunkového jazyka umelecky tlmočený aj jeden z koncertov a v Prívetivej zóne sa bude trénovať pamäť v rámci prevencie Alzheimerovej choroby," uviedla PR špecialistka BKIS Barbora Lehocká Počas adventného obdobia na Františkánskom námestí pravidelne čítajú z tvorby domácich autorov – v piatky pre dospelých a v soboty pre deti. Všetky čítania sú tlmočené do slovenského posunkového jazyka.BKIS ako hlavný organizátor Bratislavských Vianoc z nich robí videozáznam, ktorý zverejňuje na svojom YouTube kanáli.„Online archív pre nepočujúcich vytvárame od minulého roka. Rodičia nepočujúcich detí tam nájdu tlmočené čítania rozprávkových kníh. Taktiež si môžu pozrieť záznamy z tlmočených diskusií o duševnom zdraví,“ dodala riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.Počas Bratislavských Vianoc sa bude tlmočiť aj jeden z pravidelných nedeľných koncertov na Františkánskom námestí.„Umelecké tlmočenie hudby je v zahraničí štandardom. Nám sa minulý rok podarilo sprístupniť Nepočujúcim koncert kapely HEX. Pozitívne reakcie nás motivovali sprostredkovať ľuďom s poruchami sluchu takýto zážitok opäť,“ priblížila Katarína Hulíková.Na koncert Korben Dallas sa aktuálne pripravuje 13 tlmočníkov, nepočujúci budú mať vyhradenú zónu priamo pod pódiom. Kapela vystúpi na Františkánskom námestí v nedeľu 17. decembra o 19:30.