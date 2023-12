Vianočné zásielky si nenechávajte na poslednú chvíľu, odporúča pošta a pripomína najneskoršie termíny

BalíkoBOXy a PoštaPOINTy

Do zahraničia radšej ešte skôr

13.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská pošta odporúča zákazníkom, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu.Pošta pripomenula termíny, kedy najneskôr poslať pohľadnicu, list, či balík, aby boli doručené ešte do Vianoc.Ideálnym spôsobom je podľa pošty doručenie zásielky prostredníctvom BalíkoBOXov, keďže sú dostupné 24 hodín sedem dní v týždni.Aktuálne má pošta 155 BalíkoBOXov po celom Slovensku, pričom odberná lehota sú tri dni. Výhodou BalíkoBOXov je aj to, že ak si klient zásielku nestihne vybrať, uložená ostáva ešte na pošte počas úložnej lehoty.Pošta odporúča na vyzdvihnutie zásielky aj adresovanie na vybranú poštu, kde si ju klient môže vyzdvihnúť kedykoľvek počas úložnej lehoty.Slovenská pošta zásielky posiela aj prostredníctvom kuriérov a najnovšie aj prostredníctvom 40 PoštaPOINTov.Posledným termínom na poslanie pohľadnice či listu 2. triedy v rámci Slovenska je pondelok 18. decembra. Pre listy 1. triedy odporúča pošta ako najneskorší termín 19. decembra.V prípade zasielania balíkov v rámci Slovenska je posledný vhodný termín rovnako 19. decembra.Keďže posielanie zásielok do zahraničia trvá dlhšie, listové zásielky sa odporúčajú v rámci EÚ poslať najneskôr v piatok 15. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 14. decembra.„Zásielky do zámorských krajín a európskych krajín mimo EÚ odporúčame podať vo väčšom predstihu a to v zmysle Tarify časť VII - Prehľad lehôt pre včasnosť dopravy zásielok EMS, listov a balíkov medzinárodného styku, pričom pri zásielkach, ktoré obsahujú tovar treba počítať s dlhšou dobou colného prerokovania v krajine určenia ako obvykle," informovala pošta a dodala, že v prípade posielania zásielok zo zahraničia, aj vzhľadom na povinnosť colnej kontroly, odporúčajú doručiť balíky na Slovensko minimálne sedem až osem pracovných dní pred Štedrým dňom.V prípade listových zásielok je potrebné doručiť ich minimálne päť až šesť pracovných dní pred Štedrým dňom.