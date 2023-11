Bratislavské Vianoce tento rok prinesú niekoľko noviniek, na Hlavnom námestí už stojí aj stromček (video)

Začiatok 23. novembra

2.11.2023 (SITA.sk) - Bratislavské Vianoce prinášajú tento rok niekoľko noviniek. Ako informovala PR špecialistka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Barbora Lehocká, v rámci tohtoročných noviniek Hlavný vianočný trh potrvá až do Silvestra, na Primaciálnom námestí vznikne Prívetivá zóna a do pestrého kultúrneho programu sa zapája viacero mestských organizácií a v tomto roku aj všetkých 17 bratislavských mestských častí.Predaj na Hlavnom vianočnom trhu začína 23. novembra, slávnostné otvorenie trhov s rozsvietením vianočného stromčeka je naplánované na piatok 24. novembra o 18:00.„Po trojdňovej pauze počas vianočných sviatkov bude od 27. decembra do konca roka otvorená približne polovica stánkov," priblížila Lehocká.Na Hlavnom námestí bude viac ako 70 predajcov, sortiment sa tento rok rozšíri aj o rozlievanú medovinu, ovocné vína či pivo. „Nebudú chýbať stánky neziskových organizácií – časť počas celého trhu a niektoré sa budú počas jednotlivých týždňov meniť," doplnila.Priestor dostanú aj mestské organizácie – stánok bude mať napríklad bratislavská ZOO alebo mestské divadlo DPOH.„Okrem tradičných vianočných jedál nájdete v ponuke aj exotickejšie chute, na svoje si prídu aj vegáni," poznamenala Lehocká.Novinkou bude Prívetivá zóna vytvorená v tesnej blízkosti Hlavného vianočného trhu – na Primaciálnom námestí. „Cieľom je vytvoriť príjemné miesto pre rodiny s deťmi, seniorov, zraniteľné skupiny a všetkých, ktorí si chcú oddýchnuť od zhonu a ruchu okolia," spresnila Lehocká.Na Prívetivej zóne BKIS spolupracuje so spoločnosťou IKEA . „Bude zastrešená, bezbariérová, bude sa v nej dať posedieť, oddýchnuť si a vychutnať vianočnú atmosféru vedľa Vianočného lesa," uviedla Lehocká s tým, že Vianočný les vyrastie v hlavnom meste už po siedmy raz.„Vďaka spolupráci s BAUHAUS a ÚĽUV od 23. novembra do 18. decembra nájdete na Primaciálnom námestí až 34 stromčekov – rekordne najviac od spustenia projektu," doplnila.Do výzdoby sa zapoja školy a vyzdobené stromčeky poputujú aj tento rok do rôznych organizácií, či sociálne slabších rodín. Rovnako ako minulý rok kladie organizátor dôraz čistotu a ekológiu.„Samozrejmosťou je kompostovateľný riad a vratné poháre, odpad sa bude opäť triediť," priblížila Lehocká.Na Hlavnom námestí budú rovnako ako minulý rok rozmiestnené špeciálne popolníky na cigaretové ohorky. Cigaretový odpad sa vďaka recyklácii stane súčasťou asfaltovej hmoty. O bezpečnosť sa bude starať mestská a štátna polícia, ale aj hasičský zbor, zdravotná služba a ďalšie zložky.Vianočný stromček, ktorý vo štvrtok mestské lesy postavili na Hlavnom námestí, pochádza zo súkromných zdrojov od darcu z Karlovej Vsi. Ide o 34-ročný smrek pichľavý s obvodom kmeňa 119 centimetrov a výškou 12 metrov.„Strom prerástol výšku elektrického stožiaru aj výšku pouličného osvetlenia a koreňová sústava vytláčala oporný múrik," poznamenala Lehocká dôvod jeho vyrúbania a využitia ako Vianočného stromčeka. Po Vianociach pôjdu konáre z neho do bratislavskej ZOO ako potrava pre zvieratá.V tomto roku BKIS spolupracuje na Bratislavských Vianociach so Starým Mestom. Staromestský vianočný trh na Hviezdoslavovom námestí budú spájať s Hlavným vianočným trhom na Hlavnom námestí rovnaké štandardy ako vratné poháre, kompostovateľné riady, či triediace stanice na odpad.Oba trhy budú jednotné aj po vizuálnej stránke. Súčasťou Bratislavských Vianoc bude aj vianočný program na Františkánskom námestí. Všetky informácie sú zverejnené na stránke