Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vadí netransparentnosť mesta

Bratislava 12. septembra (TASR) – Zástupca 26 minoritných akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Miroslav Dragun upozorňuje, že hlavné mesto napriek deklarácii transparentnosti obsadzuje miesta v Predstavenstve spoločnosti Infra Services, dcérskej firme BVS, bez výberových konaní a odbornosti.Dvaja z nominovaných mali byť len dočasnými členmi Predstavenstva BVS, tretí má mať prepojenie na viceprimátorku Bratislavy Tatianu Kratochvílovú. Hlavné mesto akékoľvek obvinenia, vrátane nedodržiavania deklarovanej transparentnosti, odmieta.poznamenal Dragun na štvrtkom brífingu.Podľa neho však Henrich Haščák a Vladimír Kollár boli politicky dosadení ako dočasní členovia Predstavenstva BVS, a to len do doby riadnych výberových konaní. Po skončení mandátu nemali v spoločnostiach figurovať.Tretí nominant Jozef Hudák má byť manželom mestskej poslankyne v Senci, ktorá je blízkou spolupracovníčkou viceprimátorky Kratochvílovej. Zásadný problémov vidí Dragun aj v tom, že nominácie neprešli mestským zastupiteľstvom, čím malo byť porušené všeobecne záväzné nariadenie.Hlavné mesto poukazuje na to, že sa zaviazalo robiť výberové konania do svojich obchodných spoločností, nedeklarovalo však, že výberové konania sa budú týkať aj ich dcérskych spoločností.uviedol v reakcii hovorca mesta Peter Bubla.Výberové konania preto mesto zatiaľ realizuje iba v spoločnostiach, v ktorých na to právo má. Na margo mien poznamenal, že sú výsledkom dohody poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva a ide len o návrhy, ktoré Predstavenstvo BVS môže, ale aj nemusí do funkcií nominovať.Dragun je tiež presvedčený, že hlavné mesto by nemalo obsadzovať všetky tri miesta v Predstavenstve Infra Services, minoritní akcionári, ktorí majú viac ako 6,6-percentný podiel v BVS, sú presvedčení, že jedna pozícia by mala pripadnúť im.Situáciu chceli preto vyriešiť rokovaním s Predstavenstvom BVS. Dragun priznal, že bol navrhnutý za člena Predstavenstva Infra Services, avšak mala to byť len "noha vložená do dverí" po dobu rokovaní. Dôrazne odmieta tvrdenia, že by chcel sedieť v predstavenstve tejto firmy, podľa jeho vyjadrení to nebolo "nikdy jeho záujmom ani cieľom".Magistrát to však vníma inak a Dragunove vyjadrenia považuje za urazenú reakciu neúspešného kandidáta, ktorý sa po oznámení nominantov mesta pokúsil do predstavenstva nominovať sám. Jeho tvrdenia nechce magistrát komentovať, pre dlhodobo vyvíjajúce aktivity ho totiž nepovažuje za dôveryhodnú osobu.doplnil Bubla.Dragun zároveň kritizuje aj spôsob, akým Predstavenstvo BVS požiadalo o zvolanie Valného zhromaždenia Infra Services. Práve na ňom by sa podľa neho malo odvolávať doterajšie predstavenstvo firmy a schvaľovať nové.povedal. Požaduje preto nevyhovenie žiadosti na zvolanie valného zhromaždenia, v opačnom prípade zvážia aj podanie žaloby na súd.