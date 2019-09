Duševné vlastníctvo významnou mierou ovplyvňuje prosperitu krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Vyššie príjmy z daňových odvodov, ochrana spotrebiteľa, podpora pracovných miest, využívanie legálnych zdrojov, inovačný esprit pre malé a stredné firmy a medzinárodné ambície krajiny. To všetko súvisí s právami duševného vlastníctva.Konferencia Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu spojila zástupcov odbornej verejnosti, zamestnancov štátnej správy, patentových zástupcov, podnikateľov a výskumné a vývojové spoločnosti na Slovensku.Podujatie otvorila ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Richard Messinger. Popri predstaviteľoch Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Európskeho patentového úradu sa konferencie zúčastnili Tomáš Prochocký z Finančnej správy SR, Lenka Toplanská zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu SR Ľudovít Hajduk, Miroslav Karaffa, generálny riaditeľ spoločnosti ELCOM, s. r. o. a Peter Jasenák, riaditeľ odboru vstupov a zmien ÚPV SR.V oblasti inovačnej výkonnosti Slovensko už dlhodobo obsadzuje najnižšie priečky v Európskej únii, v roku 2017 bolo na 23. mieste z 28 hodnotených krajín Únie. Inovácie sú hlavnou témou desaťročnej stratégie Európa 2020 s cieľom vytvoriť konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou zamestnanosťou.Inovačné činnosti zachytávajú inovačné úsilie na úrovni spoločnosti, pričom činnosti sú zoskupené do troch rozmerov inovácií: inovátori, väzby a duševné vlastníctvo. Sledujú sa Vplyv inovačných činností v spoločností sa sleduje v dvoch rozmeroch inovácií: vplyv na zamestnanosť a vplyv na obrat. Malé a stredné podniky, ktoré majú zapísané aspoň jedno právo duševného vlastníctva, majú o 21 percent vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu vyšší ekonomický rast, a o 10 percent vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú rýchlo rastúcim podnikom.Delegácia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) vedená jeho predsedom Christian Archambeau prezentovala kľúčové výsledky štúdie zameranej na prínos ochrany práv duševného vlastníctva pre malé a stredné firmy. Údaje súvisiace so všetkými porušeniami práv duševného vlastníctva sú vstupnými dátami pre príslušné orgány štátnej správy členských štátov pri príprave strategických dokumentov zameraných na tvorbu stratégií a politík na podporu inovácií.Práva duševného vlastníctva zohrávajú čoraz zásadnejšiu úlohu v rozvoji ekonomiky. V odvetviach, ktoré intenzívne využívajú právo duševného vlastníctva, sú mzdy vyššie o 46 percent v porovnaní s ostatnými oblasťami, keďže je v nich aj pridaná hodnota na zamestnanca vyššia než kdekoľvek inde. Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva vytvárajú približne 28 percent všetkých pracovných miest v EÚ a priamo zamestnávajú viac ako 60 miliónov obyvateľov EÚ."Konfrencia a výmena skúseností je jedným z mnohých krokov, ktoré musí Slovensko urobiť na ceste zvyšovanie inovačnej výkonnosti", uzatvára Richard Messinger, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR.Inzercia