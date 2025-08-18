|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
|
18. augusta 2025
Bratislavskí hasiči upozorňujú na zákaz zakladania ohňa v lesoparku
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy od pondelka 18. augusta vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Ako informujú
18.8.2025 (SITA.sk) - Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy od pondelka 18. augusta vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Ako informujú Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti, zakázané je zakladať akýkoľvek oheň, aj na vyhradených ohniskách. Opatrenie platí pre lesné pozemky a ich ochranné pásmo na území Bratislavy až do odvolania.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí hasiči upozorňujú na zákaz zakladania ohňa v lesoparku © SITA Všetky práva vyhradené.
