Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. augusta 2025

Slovenskí hasiči vyrazili do Španielska, pri hasení požiarov budú pomáhať s vrtuľníkom Black Hawk – FOTO



Slovenskí hasiči v pondelok vyrazili do Španielska. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Slovenskí hasiči tak majú pred sebou tento rok štvrtú misiu v ...



Zdieľať
536233732_1190629733093757_8292064234306362425_n 676x507 18.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí hasiči v pondelok vyrazili do Španielska. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Slovenskí hasiči tak majú pred sebou tento rok štvrtú misiu v zahraničí. Po náročnom boji s požiarmi v Bulharsku a Albánsku tentokrát odletel do Španielska vrtuľník Black Hawk so sedemčlennou posádkou.

Zloženie tímu a miesto nasadenia


Pomáhať v Španielsku budú traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dvaja piloti a dvaja mechanici. Predpokladaný prílet modulu leteckého hasenia je v utorok 19. augusta, základňu bude mať v obci Pinofranqueado.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Slovensko opäť dokazuje svoju solidaritu. Naši hasiči, ktorí patria k najlepším v Európe, svojou odvahou a profesionalitou robia dobré meno našej krajine. Verím, že aj vďaka ich nasadeniu sa podarí čo najskôr dostať situáciu v Španielsku pod kontrolu,“ povedala prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Ministerstvo priblížilo, že Slovensko poskytlo svoje kapacity na základe výzvy Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).

Vrtuľník je súčasťou siete rescEU


„Vyslaný slovenský vrtuľník je zaregistrovaný do siete rescEU, ktorá je súčasťou Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) a poskytuje európskym občanom pomoc pri katastrofách a mimoriadnych udalostiach. Náklady na vyslanie sú spolufinancované Európskou úniou," informoval rezort vnútra a doplnil, že slovenskí hasiči túto sezónu ponamáhajú v Európe aj s pozemným hasením. Vo Francúzsku pôsobí modul pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel ako súčasť prednasadených medzinárodných síl a prostriedkov v rámci UCPM.

Španielsko vstupuje do tretieho týždňa výstrah pred vlnou horúčav a hasiči naďalej bojujú s požiarmi na severozápade a západe krajiny, pričom do akcie už nasadili aj armádu. Francúzsko a Taliansko poslali vodné bombardéry na leteckú základňu pri Salamanke, aby pomohli s hasením.



Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hasiči vyrazili do Španielska, pri hasení požiarov budú pomáhať s vrtuľníkom Black Hawk – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bratislavskí hasiči upozorňujú na zákaz zakladania ohňa v lesoparku
<< predchádzajúci článok
Už rok sa v Kauflande nakupuje bez rušivých zvukov. Tichú hodinku si obľúbili zákazníci aj odborníci na duševné zdravie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 