Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
Denník - Správy
18. augusta 2025
Slovenskí hasiči vyrazili do Španielska, pri hasení požiarov budú pomáhať s vrtuľníkom Black Hawk – FOTO
Slovenskí hasiči v pondelok vyrazili do Španielska. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Slovenskí hasiči tak majú pred sebou tento rok štvrtú misiu v ...
18.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí hasiči v pondelok vyrazili do Španielska. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Slovenskí hasiči tak majú pred sebou tento rok štvrtú misiu v zahraničí. Po náročnom boji s požiarmi v Bulharsku a Albánsku tentokrát odletel do Španielska vrtuľník Black Hawk so sedemčlennou posádkou.
Pomáhať v Španielsku budú traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dvaja piloti a dvaja mechanici. Predpokladaný prílet modulu leteckého hasenia je v utorok 19. augusta, základňu bude mať v obci Pinofranqueado.
„Slovensko opäť dokazuje svoju solidaritu. Naši hasiči, ktorí patria k najlepším v Európe, svojou odvahou a profesionalitou robia dobré meno našej krajine. Verím, že aj vďaka ich nasadeniu sa podarí čo najskôr dostať situáciu v Španielsku pod kontrolu,“ povedala prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Ministerstvo priblížilo, že Slovensko poskytlo svoje kapacity na základe výzvy Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).
„Vyslaný slovenský vrtuľník je zaregistrovaný do siete rescEU, ktorá je súčasťou Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) a poskytuje európskym občanom pomoc pri katastrofách a mimoriadnych udalostiach. Náklady na vyslanie sú spolufinancované Európskou úniou," informoval rezort vnútra a doplnil, že slovenskí hasiči túto sezónu ponamáhajú v Európe aj s pozemným hasením. Vo Francúzsku pôsobí modul pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel ako súčasť prednasadených medzinárodných síl a prostriedkov v rámci UCPM.
Španielsko vstupuje do tretieho týždňa výstrah pred vlnou horúčav a hasiči naďalej bojujú s požiarmi na severozápade a západe krajiny, pričom do akcie už nasadili aj armádu. Francúzsko a Taliansko poslali vodné bombardéry na leteckú základňu pri Salamanke, aby pomohli s hasením.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hasiči vyrazili do Španielska, pri hasení požiarov budú pomáhať s vrtuľníkom Black Hawk – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zloženie tímu a miesto nasadenia
Vrtuľník je súčasťou siete rescEU
