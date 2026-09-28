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28. septembra 2026
Bratislavskí policajti vyšetrujú nález tela muža neznámej totožnosti pod oknom bytovky
Polícia dostala telefonické oznámenie o náleze tela na Rybničnej ulici v Bratislave. Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III boli v pondelok ráno preverovať telefonické oznámenie o náleze ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Polícia dostala telefonické oznámenie o náleze tela na Rybničnej ulici v Bratislave.
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III boli v pondelok ráno preverovať telefonické oznámenie o náleze tela muža bez známok života na Rybničnej ulici v treťom bratislavskom okrese. Potvrdili, že pod oknom obytného domu je telo mŕtveho muža doposiaľ neznámej totožnosti.
„Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ informoval hovorca krajskej polície Michal Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí policajti vyšetrujú nález tela muža neznámej totožnosti pod oknom bytovky © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III boli v pondelok ráno preverovať telefonické oznámenie o náleze tela muža bez známok života na Rybničnej ulici v treťom bratislavskom okrese. Potvrdili, že pod oknom obytného domu je telo mŕtveho muža doposiaľ neznámej totožnosti.
„Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ informoval hovorca krajskej polície Michal Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí policajti vyšetrujú nález tela muža neznámej totožnosti pod oknom bytovky © SITA Všetky práva vyhradené.
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