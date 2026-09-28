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28. septembra 2026

Bratislavskí policajti vyšetrujú nález tela muža neznámej totožnosti pod oknom bytovky


Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave nález tela

Polícia dostala telefonické oznámenie o náleze tela na Rybničnej ulici v Bratislave. Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III boli v pondelok ráno preverovať telefonické oznámenie o náleze ...



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120029812_1188954891483045_6876454293208746928_n 28.9.2026 (SITA.sk) - Polícia dostala telefonické oznámenie o náleze tela na Rybničnej ulici v Bratislave.


Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III boli v pondelok ráno preverovať telefonické oznámenie o náleze tela muža bez známok života na Rybničnej ulici v treťom bratislavskom okrese. Potvrdili, že pod oknom obytného domu je telo mŕtveho muža doposiaľ neznámej totožnosti.

Vyšetrovaním okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ informoval hovorca krajskej polície Michal Szeiff.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí policajti vyšetrujú nález tela muža neznámej totožnosti pod oknom bytovky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave nález tela
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