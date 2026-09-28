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28. septembra 2026

Spravodajské služby varujú, že Rusko pripravuje ďalšie sabotáže v Európe, vyhlásila Kallasová


Tagy: hybridné útoky ruské sabotáže ruské tajné služby ruské útoky

Európske tajné služby očakávajú podľa šéfky diplomacie EÚ útoky na železnice, obranný priemysel či kritickú infraštruktúru podporujúcu Ukrajinu. Európske spravodajské ...



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philippines_asean_54744 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Európske tajné služby očakávajú podľa šéfky diplomacie EÚ útoky na železnice, obranný priemysel či kritickú infraštruktúru podporujúcu Ukrajinu.


Európske spravodajské služby očakávajú, že Rusko v najbližších mesiacoch zintenzívni sabotážne operácie v Európe, informoval denník The Guardian na základe vlastných rozhovorov so šéfmi troch európskych tajných služieb.


Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v pondelok pred rokovaním ministrov obrany členských štátov v Bruseli uviedla, že spravodajské informácie poukazujú na prípravu ďalších ruských sabotáží.

Charakter hrozby sa mení


Podľa predstaviteľov českých, lotyšských a švédskych spravodajských služieb sa Moskva čoraz viac sústreďuje na konkrétne ciele spojené s podporou Ukrajiny.

Medzi potenciálne terče patria železničná infraštruktúra, obranný priemysel a ďalšie strategické objekty.

Lotyšská kontrarozviedka upozornila, že ruské operácie sa posúvajú od náhodných podpaľačských a sabotážnych akcií k presnejšie vybraným cieľom.

Švédska strana označila nedávny incident s ozbrojeným dronom na letisku v Lipsku za zásadnú zmenu charakteru hrozby.

Častejšie a drzejšie


„Sabotáže, kybernetické útoky a špionáž sú čoraz častejšie a čoraz drzejšie,“ povedala Kallasová už začiatkom septembra po rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ. Podľa nej sa Moskva snaží Európu zastrašiť a prinútiť ju obmedziť podporu Ukrajiny.

Ministri obrany EÚ v pondelok v Bruseli rokujú okrem vojenskej pomoci Ukrajine aj o hybridných hrozbách.

Únia chce posilniť ochranu kritickej infraštruktúry, výmenu spravodajských informácií a postihy voči osobám a organizáciám zapojeným do ruských hybridných operácií.


Zdroj: SITA.sk - Spravodajské služby varujú, že Rusko pripravuje ďalšie sabotáže v Európe, vyhlásila Kallasová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hybridné útoky ruské sabotáže ruské tajné služby ruské útoky
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