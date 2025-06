Bratislavskí poslanci nesúhlasia so zámerom Ficovej vlády zrušiť 17. november ako deň voľna, prijali uznesenie

Nevhodné a neefektívne riešenie

Existujú aj alternatívy

19.6.2025 (SITA.sk) - Bratislavskí poslanci nesúhlasia so zrušením 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, prijali preto uznesenie . Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla Ako priblížil, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy vyjadrilo zásadný nesúhlas so zámerom vlády zrušiť deň pracovného pokoja 17. novembra, a teda v deň, keď si Slovensko pripomína boj za slobodu a demokraciu. Poslanci schválili 34 hlasmi uznesenie, v ktorom pripomínajú, že 17. november je pilierom historickej pamäti Slovenska a symbolom odstránenia totalitného režimu.Bratislavskí poslanci pripomenuli, že v Bratislave sa v roku 1989 udiali kľúčové občianske zhromaždenie, ktoré viedli k obnove demokracie. Súčasne zdôraznili, že mandát poslancov mestského zastupiteľstva, sloboda prejavu a samosprávne právomoci hlavného mesta vychádzajú priamo z hodnôt, ktoré tento sviatok reprezentuje.Poslanci v uznesení skonštatovali, že si uvedomujú tlak na konsolidáciu verejných financií , no zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja považujú za nevhodné a neefektívne riešenie.Ako zdôraznili, existujú aj alternatívy, ktoré neoslabujú národnú pamäť, identitu a symbol štátnosti. Poslanci zamýšľaný krok vlády považujú za krok späť vo vzťahu k úcte k historickým udalostiam a vyzvali predstaviteľov SR, aby od tohto zámeru upustili a hľadali konštruktívnejšie cesty ku konsolidácii.Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorovi hlavného mesta Matúšovi Vallovi , aby po vzore verejných inštitúcií, ako je napríklad Univerzita Komenského v Bratislave , udelil zamestnancom bratislavského magistrátu, mestských organizácií a podnikov 17. novembra voľno aj v prípade, že by tento deň už nebol dňom pracovného pokoja.