Ordinoval lieky bez vzdelania, traja jeho klienti zomreli. Odvolací súd mu teraz zmiernil trest

19.6.2025 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave zmiernil trest Ivanovi Biharymu, ktorý podľa orgánov činných v trestnom konaní vystupoval ako falošný lekár v zariadení sociálnych služieb Iris . Odvolací súd zrušil rozsudok Mestského súdu Bratislava I z roku 2023, ktorý obžalovanému uložil trest deväť rokov väzenia a sám dnes vymeral Biharymu trest päť rokov a šesť mesiacov väzenia, ktorý si má odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Uznal ho za vinného iba z trestného činu poškodzovania zdravia. Pokiaľ ide o ohrozenie osôb možným šírením nákazlivej choroby, odvolací súd obžalovaného oslobodil. Štvrtkové rozhodnutie krajského súdu je právoplatné. Bihary sa na verejnom zasadnutí nezúčastnil.Úhrnný trest deväť rokov väzenia v zariadení s minimálnym stupňom stráženia uložil v auguste 2023 samosudca Mestského súdu Bratislava I obžalovanému falošnému lekárovi zo zariadenia sociálnych služieb Iris Ivanovi Biharymu. Stotožnil sa tak s návrhom prokurátora, ktorý obžalovaného navrhol uznať za vinného z trestných činov poškodzovania zdravia a ohrozenia osôb možným šírením nákazlivej choroby.Bihary podľa obžaloby o sebe tvrdil, že je sekundárny paliatívny lekár alebo psychiater. V tejto súvislosti klientom svojvoľne ordinoval lieky, na ktoré neexistovali žiadne zdravotné indikácie. To minimálne v troch prípadoch viedlo k ich úmrtiu. Pokiaľ ide o spoluobžalovanú Vanessu Pútikovú, vzhľadom na priznanie viny, a to, že konala podľa pokynov Biharyho, jej prokurátor navrhol trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu piatich rokov, s čím sa súd stotožnil.Obom obžalovaným zároveň uložil trest zákazu vykonávať činnosti ošetrovateľskej a opatrovateľskej služby na dobu piatich rokov. Obhajca Ivana B. vtedy na mieste podal voči rozhodnutiu súdu odvolanie. Obžalovaná Pútiková si ponechala zákonnú lehotu, nakoniec však odvolanie nepodala.Kauza sa týka bratislavského zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby s názvom Nezisková organizácia Iris. Podľa obžaloby Ivan Bihary a opatrovateľka Vanessa Pútiková napriek tomu, že na to nemali kvalifikáciu, podávali v rokoch 2016 až 2018 klientom zariadenia rôzne druhy liekov. To viedlo k ohrozeniu ich zdravia. V niektorých prípadoch existuje podozrenie, že seniori v dôsledku podania liekov zomreli.„Išlo z jeho (Ivana Biharyho, pozn. SITA) o systematické dlhodobé konanie voči všetkým pacientom,“ povedal v auguste 2023 samosudca Branislav Harabin s tým, že obžalovaný vedel, že nemôže pacientom podávať lieky, keďže na to nemá kvalifikáciu a spôsobilosť.Podľa medializovaných informácií je totiž vyučený kuchár. Zároveň sudca povedal, že má v úmysle preveriť postup orgánov činných v trestnom konaní. Tie totiž údajne mali informácie o trestnej činnosti v zariadení Iris aspoň štyri mesiace pred zadržaním obžalovaných. „Či nebolo možné predísť minimálne niekoľkým úmrtiam,“ skonštatoval Harabin.Dvojicu zadržala polícia v lete 2018. Bihary bol pôvodne stíhaný väzobne, v roku 2020 ho však pre prieťahy prepustili. Pútiková pred súdom ešte v roku 2019 priznala vinu, Ivan Bihary, naopak, tvrdenia obžaloby odmietal. Vanessa Pútiková však vypovedala, že lieky sa v zariadení podávali klientom práve na pokyny Biharyho. On sám podľa nej podával lieky aj infúzie. To, že obžalovaný vystupoval ako lekár, uviedli pre médiá aj príbuzní seniorov zo zariadenia. Bihary počas procesu zdôrazňoval svoju nevinu.Bihary bol obžalovaný aj z toho, že napriek tomu, že mal potvrdenú diagnózu HIV, vyhľadával nechránený pohlavný styk s viacerými osobami mužského pohlavia. On však tvrdil, že svojim partnerom o svojom stave povedal s tým, že nie je prenášačom vírusu.