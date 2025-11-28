Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Meniny má Henrieta
 Z domova

28. novembra 2025

Bratislavskí sudcovia odmietajú zastrašovanie a atakovanie kolegov, znižuje sa tak dôveryhodnosť justície


Tagy: Čurillovci Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky Sudcovia Súdy

Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave v nadväznosti na množiace sa útoky predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci štátu na osoby sudcov, vyjadruje svoj odmietavý postoj k verbálnym atakom a zastrašovaniu ...



66dada8364906025252208 1 676x451 28.11.2025 (SITA.sk) - Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave v nadväznosti na množiace sa útoky predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci štátu na osoby sudcov, vyjadruje svoj odmietavý postoj k verbálnym atakom a zastrašovaniu sudcov inými zložkami štátnej moci. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku rady, takéto konanie považujú za zasahovanie do nezávislosti súdnej moci ako jednej z troch rovnocenných zložiek štátnej moci a prehlbovanie nedôvery verejnosti v justíciu.


Kolegovia z Mestského súdu Bratislava IV napríklad nedávno vyjadrili podporu sudcovi Adamovi Hradskému, ktorý rozhodoval o žalobe policajtov známych ako čurillovci proti ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a rozhodol v neprospech ministra. Vyjadrenie ministra o podozrení z politickej motivácie v postupe sudcu Hradského podľa sudcov totiž nespĺňa kritéria vecnej kritiky, znižuje dôveryhodnosť súdnej moci a spochybňuje jej nezávislosť.

Spor Harabina s ministerstvom


Predtým v októbri sudcovská rada rovnakého súdu odsúdila správanie bývalého sudcu a bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina po vyhlásení rozsudku v jeho spore s ministerstvom vnútra. Harabin totiž po skončení pojednávania vyzýval verejnosť na nezákonné zaznamenávanie a zverejňovanie záberov sudkyne, čím podľa sudcovskej rady ohrozoval jej bezpečnosť aj bezpečnosť jej rodiny.

Exminister spravodlivosti a bývalý prezidentský kandidát Harabin požadoval čiastku 100-tisíc eur od ministerstva vnútra za to, že sa počas pandémie COVID-19 ocitol v databáze hľadaných osôb. Policajný vyšetrovateľ mu totiž chcel doručiť predvolanie, no keďže Harabin nenosil rúško, do budovy pošty ho nepustili. Sudkyňa Simona Stahovcová však jeho žalobu zamietla. Podľa televízie Joj ju následne nazval „zrúdou v talári“.

Znevažujúce výroky


Ešte v júni sa zase sudcovská rada pri Špecializovanom trestnom súde ohradila voči verejným vyjadreniam reprezentantov výkonnej či zákonodarnej moci, ktoré mali a majú charakter zastrašujúcich a znevažujúcich výrokov, a ktoré sú opakovane a so stupňujúcou sa intenzitou mierené na konkrétne sudkyne a sudcov ŠTS v súvislosti s ich rozhodovacou činnosťou.

Záležitosť sa konkrétne týkala sudcu Milana Cisarika, ktorý uznal za vinného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Predseda vlády Robert Fico v reakcii uviedol, že rozhodnutie sudcu Cisarika vyvoláva otázku, či nemalo poslúžiť politickým cieľom opozície a poškodiť vládne strany.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí sudcovia odmietajú zastrašovanie a atakovanie kolegov, znižuje sa tak dôveryhodnosť justície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Minister vnútra SR Premiér Slovenskej republiky Sudcovia Súdy
