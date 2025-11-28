Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Wattstor spúšťa projekt SolarGazing



Sektor energetiky prechádza zásadnou transformáciou a s rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov sa potreba stability siete stáva čoraz dôležitejšou. Spoločnosť Wattstor, špecialista na inteligentné ...



new project 1 2 676x444 28.11.2025 (SITA.sk) - Sektor energetiky prechádza zásadnou transformáciou a s rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov sa potreba stability siete stáva čoraz dôležitejšou. Spoločnosť Wattstor, špecialista na inteligentné energetické riešenia a systémy skladovania energie, poskytuje riešenia pre skladovanie energie v batériách pre služby vyrovnávania výkonu (PBS). Jedným z najnovších projektov realizovaných v Českej republike je systém SolarGazing v regióne Vysočina pre súkromného investora.


S rastúcim podielom inštalovaných obnoviteľných zdrojov sa služby vyrovnávania výkonu stávajú kľúčovým stabilizačným faktorom pri udržiavaní spoľahlivej prevádzky elektrickej siete.

"Tieto služby predstavujú nevyhnutný mechanizmus, ktorý pomáha vyvažovať čoraz dynamickejšie správanie siete," zdôrazňuje Branislav Hrdý, technický manažér predaja pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Wattstor.

Vďaka svojim charakteristikám a rastúcemu významu možno služby vyrovnávania výkonu (PBS) považovať nielen za technicky dôležitý nástroj, ale aj za veľmi zaujímavú investičnú príležitosť. Trh s flexibilitou sa rýchlo rozvíja a otvára priestor pre nové subjekty, ktoré môžu ponúknuť rýchlu a efektívnu reakciu na potreby siete.

SolarGazing: energetická stabilita s návratnosťou investície do šiestich rokov


Príkladom úspešnej implementácie riešení Wattstor je nový projekt SolarGazing, realizovaný v českom regióne Vysočina pre súkromného investora. Tento investičný projekt kombinuje systém ukladania energie v batériách (BESS) s výkonom 3 000 kW a kapacitou 6 210 kWh s fotovoltaickou elektrárňou a inovatívnym inteligentným riadiacim systémom Podium.

Unikátna konfigurácia 400V BESS (v špeciálnej farebnej úprave) umožňuje efektívne pripojenie k inštalovaným transformátorom a vďaka simulačným modelom spĺňa aj prísne legislatívne požiadavky. Výsledkom je atraktívna návratnosť investície v priebehu 4–6 rokov a priamy príspevok k stabilite prenosovej sústavy.

Technológia založená na dátach: efektívna a udržateľná energia v praxi


Všetky riešenia Wattstor sú založené na platforme Podium EMS – výkonnom systéme riadenia energie založenom na umelej inteligencii. V reálnom čase vyhodnocuje údaje o dopyte, trhových cenách a výrobnej kapacite a optimalizuje prevádzku celého energetického ekosystému. Wattstor tak umožňuje spoločnostiam znižovať náklady na energiu a zvyšovať využívanie obnoviteľných zdrojov.

Viac informácií o SVR nájdete v brožúre 7 krokov k poskytovaniu služieb vyrovnávania výkonu, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU.

