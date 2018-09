Bratislavskí vysokoškoláci majú ako prví na Slovensku vegánske jedlo

Po prvý raz na Slovensku zavádza štátna vysokoškolská jedáleň možnosť pravidelného a plnohodnotného vegánskeho stravovania. V štátnej jedálni Venza na najväčších slovenských internátnych domovoch Mlyny UK sa od pondelka 24. septembra 2018 nachádzajú vegánske jedlá v ponuke jedálne každý deň. Na snímke vegánska strava podávaná v jedálni. V Bratislave 24. septembra 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Po prvý raz na Slovensku zavádza štátna vysokoškolská jedáleň možnosť pravidelného a plnohodnotného vegánskeho stravovania. V štátnej jedálni Venza na najväčších slovenských internátnych domovoch Mlyny UK sa od pondelka 24. septembra 2018 nachádzajú vegánske jedlá v ponuke jedálne každý deň. Na snímke vegánska strava podávaná v jedálni. V Bratislave 24. septembra 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. septembra (TASR) – V najväčšom slovenskom internátnom ubytovacom zariadení – Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra - Mlyny UK v Bratislave majú študenti novú stravovaciu ponuku. Sú to vegánske obmeny domácich jedál, sýte šaláty, cestoviny, tortilly, ázijské špeciality a mnohé ďalšie, z čoho si od utorka môžu každý deň vybrať.uviedla pre TASR Tamara Stohlová, ktorá vyštudovala manažment a pracuje v oblasti životného prostredia.Všetky jedlá autorka vymýšľala, upravovala a vylepšovala najprv doma. Testovanie nových jedál prebiehalo v jedálni počas plnej prevádzky a každé po uvarení prechádzalo schvaľovacím procesom. Jedlá ochutnávali zamestnanci jedálne a rozhodovali, či je dostatočne vhodné na zaradenie do menu. Novú ponuku v tomto zariadení hromadného stravovania môže využiť aj široká verejnosť.Podľa Stohlovej jeme priveľa živočíšnych potravín. Málokto si uvedomuje, aký vplyv má tento životný štýl na planétu, naše zdravie a na podmienky, v ktorých sú zvieratá chované. Mnoho ľudí si myslí, že variť vegánsky je nudné, drahé a náročné na čas. Aj preto chce ukázať, aké jednoduché a chutné to v skutočnosti môže byť. Primárnym cieľom jej iniciatívy nie je, aby sa ľudia stali vegánmi. Ak však majú chuť prispieť k udržateľnosti či ohľaduplnosti obsahom svojich tanierov, nič im v tom už nebráni.