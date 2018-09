Volvo zastavilo montáž áut v Iráne, americké sankcie blokujú platby

Ilustračná snímka. Foto: VOLVO Foto: VOLVO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 24. septembra (TASR) - Švédsky výrobca nákladných áut AB Volvo zastavil montáž vozidiel v Iráne. Ako v pondelok uviedol hovorca spoločnosti, príčinou je, že v dôsledku amerických sankcií firma nedostáva zaplatené.Prvé kolo sankcií, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na Irán začiatkom augusta, aby si vymohol prepracovanie jadrovej dohody medzi Teheránom a svetovými mocnosťami, už donútilo viaceré európske firmy prehodnotiť svoje investičné zámery v Iráne. Napriek nesúhlasu Európskej únie s Trumpovými krokmi ustupuje tlaku amerického prezidenta stále viac európskych podnikov, aby neprišli o možnosti pôsobiť ďalej na americkom trhu. Druhé kolo sankcií vstúpi do platnosti 4. novembra, pričom sa dotkne aj vývozu ropy.Za úspech nátlakovej politiky amerického prezidenta je považované najmä stiahnutie sa nemeckej automobilky Volkswagen z iránskeho trhu. VW sa pritom do Iránu vrátil len minulý rok, a to po 17 rokoch.Čo sa týka Volva, jeho hovorca Fredrik Ivarsson povedal, že firma už nejaký čas nedostáva zaplatené, takže sa rozhodla výrobu v Iráne zastaviť.povedal Ivarsson pre agentúru Reuters.To znamená ďalšiu ranu pre automobilový priemysel v Iráne, ktorý si na rozdiel od energetického a bankového sektora dokázal zabezpečiť kontrakty s európskymi automobilkami. Konkrétne Volvo malo ešte pred uvalením amerických sankcií záujem urobiť z Iránu svoj exportný uzol pre región Blízkeho východu a severnej Afriky.