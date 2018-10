Bratislavskou výstavou portrétov oslavuje L. Špirko storočnicu ČSR

Ilustrčná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) – Čiernobielymi portrétmi osobností kultúrneho, spoločenského a iného života zaplnil fotograf Lubo Špirko bratislavskú galériu SPP. Výstavu nazval Skoro biela a potrvá do 6. novembra.povedal pre TASR fotograf.Herci Ladislav Chudík, Jiří Lábus, Martin Huba, Stanislav Štepka, Jiří Menzel, Milan Lasica, Petr Nárožný, Juraj Kukura, Marián Labuda, hudobník Jiří Stivín, básnik Kamil Peteraj, speváčka Eva Pilarová, hokejista Jozef Golonka a iné známe osobnosti sú na veľkoplošných (2x1,5 metra) aj menších obrazoch. Vo výbere fotografa je aj vinár Milan Pavelka a ďalší podnikatelia, právnici, lekári i rôzni zamestnanci neznámi širšej verejnosti.konštatuje kurátor výstavy Pavol Demeš.Lubo Špirko sa narodil v Levoči (1965). Vyrastal v Trnave a do Bratislavy prišiel študovať jadrové inžinierstvo na Technickej univerzite. Pracoval v súkromných spoločnostiach ako finančný a výkonný riaditeľ. Od roku 2000 je fotograf na voľnej nohe, vedie svoje foto štúdio v Bratislave a organizuje workshopy o fotografovaní. Hlavnou doménou jeho tvorby sú umelecké zábery v pohybe športovcov a tanečníkov v rôznom prostredí – pod vodou, v štúdiu aj v exteriéri. Vydal niekoľko kníh: Body Look (2002), Body Portfolio (2004), Nezakrývajme si oči (2005), Flowers (2006), WaterEmotion (2010).