Československo: 100 rokov, 100 hitov: Časy, ktorým vládli filmové hity

Filmové hity 70. a 80. rokov

Fontána pre Zuzanu a speváčky s úspechmi v ôsmej dekáde

Bratislava 28. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských. Od prvých priekopníkov Karla Hašlera a Gejzu Dusíka až po rozchod na konci roku 1992.Hitmi sa v 70. aj 80. rokoch stali aj filmové pesničky. Vybrali sme niekoľko z filmov, ktoré mali divácky úspech aj vďaka pesničkám v nich. Tým prvým je Dívka na koštěti režiséra Václava Vorlíčka, premiéru mal 8. septembra 1972. V hlavnej postave Saxany sa predstavila speváčka Petra Černocká, hitom bola rovnomenná pesnička Saxana, zložili ju Angelo Michajlov a Pavel Kopta. Filmový muzikál Noc na Karlštejne mal premiéru 1. júla 1974, režisérom bol Zdeněk Podskalský, v hlavných postavách účinkovali Jana Brejchová a Vlastimil Brodský. Pesničky do filmu zložili Karel Svoboda a Jiří Štaidl, hitom bola skladba Lásko má já stůňu, ktorú naspievala Helena Vondráčková. Všetky predchádzajúce skladby prebil rozprávkový film Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka. Premiéru mal v novembri 1973, hlavné postavy zahrali Libuše Šafránková a Pavel Trávniček. Hudbu do filmu zložil Karel Svoboda. Titulná pesnička vo filme je iba v orchestrálnej podobe. Po premiére filmu vznikli až dve spievané verzie, Iveta Bartošová ju nahrala pod názvom Tři oříšky a Karel Gott pod názvom Kdepak ty, ptáčku hnízdo máš?Severní vítr je známy hit z komédie Vrchní prchni režiséra Ladislava Smoljaka. Premiéru mal 1. januára 1981, pesničku zložili Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Veľkým hitom bola skladba Nonstop Michala Davida z filmu Vírt v kapse. Snímka Jaroslava Soukupa mala premiéru 1. mája 1983. Michal ju hrá dodnes na koncertoch. Podobne film Kamarád do deště toho istého režiséra mal premiéru 1. augusta 1988. V oboch boli hviezdami Sagvan Tofi a Lukáš Vaculík. Sagvan si v kamarádovi aj zaspieval skladbu Dávej, ber, ktorú zložil gitarista skupiny Elán Ján Baláž. V januári 1983 mala premiéru komédia S tebou mě baví svět režisérky Marie Poledňákovej. Podľa hlasovania verejnosti sa tento film stal komédiou storočia. Skvelé herecké výkony detských predstaviteľov a ich rodičov podporila aj pesnička Sladké mámení. Do filmu ju naspievala Helena Vondráčková.Hana Hegerová (*1931) vyštudovala gymnázium v Komárne, súkromne sa učila hru na klavíri aj spev. Absolvovala trojročný dramatický odbor na bratislavskom konzervatóriu. Prvé angažmán získala v divadle Petra Jilemnického v Žiline, kde odohrala päť sezón. Tam ju aj objavil hudobný skladateľ Juraj Berczeler. Pozval ju do bratislavskej Tatra revue, kde Hegerová účinkovala počas divadelných prázdnin. Odtiaľ jej cesta viedla do Prahy, kde ju prijali do práve založeného divadla Rokoko. Najväčším jej hitom z éry v divadle Rokoko bola skladba Milord s českým textom Pavla Koptu. Spievať túto pieseň ju pri návšteve Prahy počul aj riaditeľ parížskej Olympie, ktorý neskôr zorganizoval jej pobyt a vystúpenia v Paríži. Od roku 1966 je na sólovej dráhe. V roku 1967 vyšla jej prvá LP platňa Hana Hegerová. V 70. rokoch vydala úspešné LP platne Recitál (1971), Recitál 2 (1974) a Lásko prokletá (1977). V 80. rokoch bola šesť mesiacov vo väzení, patrila medzi kritikov komunistického režimu. V roku 1983 sa vrátila na koncertné pódiá. V roku 1987 vydala album Potměšilý host. Z roku 2006 je výber najväčších hitov na dvojkompilácii Všechno nejlepší. Za úspešnú spevácku dráhu dostala Diamantovú platňu Supraphonu za 1,5 milióna predaných platní. V septembri 2013 vyšla trojkompilácia Hana Hegerová Zlatá kolekce 1957-2010. V októbri vydal Supraphon k jubileu výpravný 10 CD Box, ktorý na ôsmich CD približuje jej českú albumovú tvorbu od roku 1966. V apríli 2013 bola povýšená na komandéra francúzskeho Rádu za zásluhy. Z rúk francúzskeho veľvyslanca Pierra Lévyho rád prevzal v zastúpení jej vnuk. Podľa veľvyslancovho vyjadrenia bol speváčke udelený za významný prínos k propagácii francúzskeho šansónu a francúzskej kultúry. V októbri 2014 jej prezident Českej republiky udelil Rád Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy. Slovenský prezident Andrej Kiska jej v januári 2016 na Bratislavskom hrade udelil Rád Ľudovíta Štúra II. triedy. Jeden z jej hitov Levandulová nahrala v duete s Petrom Hapkom.Lenka Filipová (*1984) študovala hru na gitare na pražskom konzervatóriu a potom aj v Paríži na medzinárodnej hudobnej akadémii. Začínala ako moderátorka v československom rozhlase. Účinkovala v divadle Semafor, hosťovala v programe Karla Gotta, hrala s orchestrom Karla Vágnera, aj so skupinou Flop Karla Zicha. Od roku 1984 potom vystupovala s vlastnou skupinou Domino. V roku 1982 vychádza jej prvá LP platňa Zamilovaná. V roku 1984 vychádza druhá LP platňa s názvom Lenka, na ktorej boli hity Věnování, Ty jsi ten pravý a Prý se tomu říka láska. V roku 1986 pridala tretiu LP platňu Řeka života s hitmi I to málo zato stálo a Málo mám. V roku 1988 vychádza štvrtá platňa Částečné zatmění srdce (hity Částečné zatmění srdce, V šálku čaje na Srí Lanku, Za všechno může čas a Toulavý valčík). V roku 1988 získala Grand Prix na gitarovom festivale v Holandských Antilách. V roku 1990 vydala LP platňu nahrávok klasických skladieb Concertino 1. Táto mala veľký úspech a predaj prevýšil sumu 500.000 nosičov, jej pokračovanie, Concertino 2 vyšlo na konci roku 1995. Úspešné 80. roky zhodnotila na prvej kompilácii Lenka Filipová 1982 – 1992. Aj ďalšie vydané albumy v 90. rokoch Svět se zbláznil (1997) a Za všechno může láska (1999) boli úspešné. V novembri 2005 vydala dvojkompiláciu The Best Of Lenka Filipová. V novembri 2008 vydala prvé DVD a koncertný album s názvom DVD a CD Live. V novembri 2010 vyšiel album s klasickou hudbou Concertino a v decembri 2013 koncertný album Concertino Live. V novembri 2014 vydala trojdiskovú kompiláciu Best Of.Profesie spevák, herec, textár, režisér, moderátor a zabávač možno priradiť k Josefovi Lauferovi (*1939). Narodil sa vo Francúzsku, otec Maxim Laufer bol interbrigadistom v španielskej občianskej vojne, matka bola španielka, zdravotná sestra. Druhú svetovú vojnu prežili v Anglicku, v roku 1946 prišli do Československa. V roku 1957 sa dostal do finále súťaže Hľadáme nové talenty. Začal hrať divadlo, venoval sa pantomíme a spevu. Po vojenskej službe vyštudoval herectvo na AMU, ktoré ukončil v roku 1965. Už počas štúdia spolupracoval so skupinami Crystals a Olympic. Neskôr založil country skupinu Tornado, účinkoval v divadle Rokoko, Hudobnom divadle v Karlíne, spieval s orchestrom Karla Vlacha. V 70. rokoch si založil vlastnú sprievodnú skupinu Golem. Hral v muzikáloch Hamlet, Galileo, Pokrvní bratia, Jekyl a Hyde, Jack rozparovač či Mata Hari. Hral vo viac ako desiatke filmov, tým prvým bol v roku 1964 Starci na chmeli, z tých nových sú to Kameňák (2003), Kameňák 2 (2004) a Kameňák 3 (2005). V roku 1969 vyšla jeho prvá LP platňa Josef Laufer '69. Známe sú jeho skladby Artista, Maria, Juliána či Sbohem lásko, já jedu dál. V roku 2006 vyšla v edícii Pop galerie kompilácia jeho najväčších hitov. V októbri 2011 vyšla dvojkompilácia Josef Laufer: Maraton 1967-2008.Petra Janů (*1952) sa spevu venovala od malička, bola členkou detského zboru. Po amatérskych speváckych začiatkoch bola v roku 1972 úspešná na festivale Mladá pieseň v Jihlave, po ňom dostala pozvanie účinkovať v divadle Semafor. Tam nahradila Hanu Zagorovú, zahrala si v inscenáciách Zuzana v lázni alebo Kytice. Po piatich rokoch odchádza na sólovú dráhu, jej manažérom a neskôr aj manželom sa stal Michal Zelenka. Od roku 1977 účinkovala so skupinou Pro-rock, s ňou nahrala aj prvý profilový album Motorest. Za rok 1977 bola tretia v ankete Zlatý slávik, rok nato druhá. V roku 1979 vydala album Exploduj a v roku 1982 ďalší Já-My. V 80. rokoch spolupracovala s Petrom Jandom, výsledkom sú piesne Jedeme dál či Není nám už sedmnáct. Za rok 1987 získala prvýkrát Zlatého slávika, ďalšie dva roky si prvenstvo zopakovala. V 90. rokoch si zahrala vo viacerých muzikáloch, Bedári, 451 stupňov Fahrenheita, Sen noci svätojánskej, Hamlet, Traja mušketieri, Golem či Angelika. V októbri 2004 vyšla kompilácia hitov Já jsem, jaká jsem. V októbri 2009 vydala nový štúdiový album s názvom Kouzlo. V novembri 2012 jej vydal Supraphon v edícii Zlatá kolekce výberové 3CD s názvom Petra Janů: Má pouť. V októbri 2015 vyšlo CD+DVD Petra Janů & Věra Špinarová Live v Lucerně a v novembri 2017 CD komplet štyroch albumov Petra & Petřina.V marci 1986 mal premiéru slovenský hudobný film Fontána pre Zuzanu. Podľa románu Eleonóry Gašparovej ho režíroval Dušan Rapoš, hlavné postavy hrali Eva Vejmělková (Zuzana) a Jiří Bábek (Olino). Hudbu pre film zložil Vašo Patejdl, texty piesní napísal Boris Filan, spievajú ich Jozef Ráž, Vašo Patejdl, Robo Grigorov, Silvia Slivová a Oľga Záblacká. Soundtrack filmu vydal Opus. Vznikol aj rovnomenný muzikál, ktorý mal premiéru 10. októbra 2008 v Divadle Nová scéna. Pokračovanie filmu Fontána pre Zuzanu 2 malo premiéru v júni 1993, zahrali si v ňom okrem Evy Vejmělkovej Pavol Habera, Ibrahim Majga, Maroš Kramár a Helena Růžičková, hitom bola aj skladba Mama Kami. Tretia časť Fontána pre Zuzanu 3 mala premiéru v auguste 1999, príbeh zavedie diváka aj do Afriky, hitom bola pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Hudbu k všetkým trom častiam skomponoval Všo Patejdl.Vašo (*1954) vyštudoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení. Od roku 1968 pôsobil ako jedna z vedúcich osobností v skupine Elán. S ňou nahral prvé štyri albumy, Ôsmy svetadiel, Nie sme zlí, Elán 3 a Hodina slovenčiny. Na konci roku 1984 z Elánu odišiel. V roku 1985 získal striebornú Bratislavskú lýru za pesničku Chlapčenský úsmev. V roku 1986 vydal prvý sólový album Chlapčenský úsmev. V roku 1996 sa do Elánu vrátil.Na obdobie polovice 80. rokov spomína: „Mal som naplánovaný prvý album Chlapčenský úsmev. Do toho prišla ponuka od režiséra Dušana Rapoša urobiť hudbu k vtedy vznikajúcemu filmu Fontána pre Zuzanu, pesničky aj celú hudbu. Rád som nato pristúpil, bolo to však paradoxne presne v tom období, keď som nahrával platňu Chlapčenský úsmev. Tak som cez deň nahrával pesničky naplánované pre Chlapčenský úsmev, v noci sa vymenil štáb, ostal som akurát ja a nahrávala sa hudba k Fontáne pre Zuzanu. Super, ale veľmi náročné obdobie. Pesničky som rozdal všetkým kamarátom, aj to, že tam hrá Jano Baláž a spieva Jožo Ráž, ukazuje, že sme sa rozišli v pohode a naďalej ostali kamaráti. Ostala iba jedna pesnička, ktorú som ani nemal veľmi komu dať, tak som ju naspieval sám. Bola to Ak nie si moja, ktorá sa stala veľkým hitom.Marika Gombitová (*1956) je podľa mnohých prvou dámou slovenskej pop scény. Od deviatich sa učila hre na klavír na ľudovej škole umenia v Stropkove. Spievať začala ako 13-ročná so svojimi bratmi v amatérskej skupine Matador. Počas štúdia na strednej škole v Košiciach bola členkou košickej amatérskej skupiny Profily, spievala aj s orchestrom Juraja Sabadoša. V roku 1976 prijala ponuku Jána Lehotského k účinkovaniu v skupine Modus. Už rok nato vyhrali Bratislavskú lýru so skladbou Úsmev, v roku 1978 vyhrala Marika Bratislavskú lýru s piesňou Študentská láska. Spolu s Mirom Žbirkom naspievala pesničky pre televízny muzikál Smoliari. V roku 1979 získala striebornú lýru za skladbu Vyznanie. Rovnako v roku 1979 vydala svoj prvý album s názvom Dievča do dažďa. V roku 1980 získala spolu s Janom Lehotským bronzovú lýru za pieseň Tajomstvo hier. S piesňami Vyznanie a Chcem sa s tebou deliť získala prvé miesto na festivale v poľských Sopotoch. Jej úspešnú kariéru prerušila dopravná nehoda 30. novembra 1980, a trvalé následky vážne poznačili aj jej osobný život. Pol roka po nehode vystúpila v máji 1981 na Bratislavskej lýre s pesničkami Prstienky z trávy a Tajomstvo hier. Postupne vyšli jej ďalšie albumy Môj malý príbeh, Slnečný kalendár, Mince na dne fontán, Marika No. 5, Voľné miesto v srdci, Ateliér duše, Kam idú ľudia. V roku 1994 vyšiel zatiaľ jej posledný štúdiový album Zostaň. Jej spevácku a autorskú dráhu ocenil Slovenský ochranný zväz autorský 20. septembra 2018 udelením ocenenia Veľká cena SOZA. Je prvým ženským interpretom, ktorému sa dostalo tejto pocty.Speváčka Júlia Hečková (*1961) chodila na husle do Ľudovej školy umenia. Absolvovala strednú školu umeleckého priemyslu a potom teóriu kultúry na Univerzite Komenského. K muzike ju priviedol starší brat Peter (*1949) a Júlia účinkovala v jeho koncertných programoch od roku 1982. Rok nato získala na Bratislavskej lýre Cenu divákov za pieseň To som ja. V roku 1984 už Bratislavskú lýru vyhrala so skladbou Spútaná láskou, ktorú jej zložil brat Peter. Ešte v tom istom roku získala druhé miesto v medzinárodnej súťaži na festivale v poľských Sopotoch. So starším bratom Petrom a jeho skupinou Knokaut účinkovala viackrát aj v zahraničí. V roku 1985 jej v Opuse vyšla prvá LP platňa s názvom Spútaná láskou. Druhá LP Sny vo farbách je z roku 1987 a tretia Maturitné tablo z roku 1989. Známe sú jej hity Kráľovná pavlačí a dvorov, Horúci mráz, Maturitné tablo, Taliansky muzikál či Mesto snov. V roku 1994 vyšla kompilácia The Best Of Peter a Júlia. V apríli 2008 vyšiel jej album Trinásta izba.Beáta Dubasová (*1963,) mala deväť, keď dostala s bratom prvú gitaru. Aj prvé spevácke kroky skúsila s bratovou skupinou. Vyštudovala Strednú odevnú školu v Prešove. Tu spievala so školskou skupinou Piknik. Po maturite v roku 1982 odišla do Bratislavy. V roku 1982 absolvovala spevácku súťaž Košický zlatý poklad, získala druhé miesto a cenu divákov. Spoluprácu jej ponúkli Pavol Danišovič a Ľuboš Zeman, redaktori Slovenského rozhlasu, ktorí boli členmi poroty. Od roku 1984 vystupovala so skupinou Kamene. Pesničky jej skladali Vašo Patejdl, Pavol Danišovič a textár Roman Spišiak. Jej prvým hitom bola skladba Účesy v roku 1985. Rok nato súťažila s piesňou Rozmarný na Bratislavskej lýre. V roku 1987 vydala prvú LP platňu Beáta, na ktorej boli hity Prvý a posledný, Dievča z reklamy. Ešte v roku 1987 spievala aj na pesničkovom albume pre deti Peter, Vašo a Beáta deťom. V roku 1988 vyšiel druhý album Úschovňa pohľadov a v roku 1990 tretí Za dverami mojej izby. V spolupráci s Vašom Patejdlom vydala v roku 1993 Modrý album. Producentom jej ďalšieho albumu 7 dní bol v roku 2000 gitarista Juraj Burian, v roku 2001 vydala kompiláciu Beáta / To najlepšie. V roku 2006 vychádza album Ako chutí ráno a v septembri 2007 kompilačný album hitov Best Of. V edícii Opus 100 vyšli v máji 2010 prvé dva albumy Beáta a Úschovňa pohľadov.Darina Rolincová (*1972), dnes Dara Rolins začínala so spevom v detských speváckych zboroch, na ľudovej škole umenia vyštudovala hru na klavír. Na konci 70. rokov začala spoluprácu so skupinou Panoráma, v polovici 80. rokov potom účinkovala so skupinami Pop-kodex a YPS. Od roku 1985 vystupovala s orchestrom Ladislava Štaidla v programoch Karla Gotta. Bola najznámejšou detskou interpretkou v Československu. Hitmi sa stali jej pesničky Anjelik môj, Ak náhodou, Arabela, Bez veľkej slávy, Čo o mne vieš, Moje druhé ja a hlavne duet s Karlom Gottom Zvonky štěstí. V roku 1983 vyšla v slovenskom Opuse prvá LP platňa Keby som bola princezná Arabela, v roku 1985 potom v Supraphone LP Darinka. V roku 1988 sa so sestrou Janou presťahovali do Prahy. V marci 2000 pod novým menom Dara Rolins premiérovala nový program. Jej diskografia ráta viac ako desiatku štúdioviek, najnovšia s názvom Etc vyšla v júni 2017. Známu pesničku Čo o mne vieš jej zložil Ladislav Štaidl.