Bratislavskú skupinu uzavrie šláger Švédska s Ruskom

Na snímke v popredí Anthony Bardaro (Taliansko) v zápase základnej B-skupiny Rusko - Taliansko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 15. mája 2019 v Bratislave. V pozadí brankár Ruska Andrej Vasilevskij. Foto: TASR/Pavel Neubauer

predpokladané zostavy:

Švédsko: Markström - Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Ekholm, Gustafsson, M. Pettersson, Hägg – Hörnqvist, Wennberg, Nylander – Lindholm, E. Petersson, Landeskog – Eriksson, Lander, Kempe – Rasmussen, Krüger, Lindblom - Bratt



Rusko: Vasilevskij (Georgijev) - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Grigorenko, Malkin, Dadonov - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov

Bratislava 21. mája (TASR) - Utorkový zápas Švédska s Ruskom o 20.15 h uzavrie boje v základnej B-skupine a s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne aj o víťazovi bratislavskej vetvy. Ruskí hokejisti sú zatiaľ na čele s 18 bodmi, Švédi nazbierali o šesť menej, no "Tre Kronor" mali k dobru ešte pondelňajší zápas s Lotyšskom (16.15 h).V prípade víťazstva Švédov s Lotyšmi a triumfu Česka nad Švajčiarskom sa situácia v skupine zamotá, Rusi však majú všetko vo svojich rukách. Ak so Švédmi neprehrajú v riadnom hracom čase, stanú sa víťazmi Áčka. Ak však zvíťazia za tri body severania, budú mať Rusi, Švédi i Česi po 18 bodov a v tom prípade bude rozhodovať tabuľka troch. Za istých okolností tak môže "zborná" padnúť až na tretie miesto. Všetko bude závisieť od konečného skóre. S Českom zverenci Iľju Vorobjova zvíťazili 3:0, Česi však zdolali Švédov 5:2. Rusi by ako víťazi skupiny dostali vo štvrťfinále zrejme Nemcov, tento variant sa javí ako najpravdepodobnejší. V tom prípade by štvrťfinále bolo reprízou súboja o zlato z vlaňajšej zimnej olympiády v Pjongčangu.Švédi by mali postaviť do bránky proti Rusku Jacoba Markströma. Pre denník Aftonbladet to potvrdil Henrik Lundqvist. "Taký je plán." Obsadenie brankárskeho postu je predmetom aj v ruskom tábore. Alexander Georgiev je totiž iba druhým brankárom v histórii ruského hokeja, ktorý pri debute v prvých dvoch zápasoch na MS nedostal gól. Georgijev neinkasoval proti Švajčiarsku (3:0) a ani proti Rakúsku (5:0). V roku 2001 zaznamenal rovnaký výkon Maxim Sokolov. Pred trénermi tak stojí rozhodnutie, či pošlú do bránky Georgijeva, alebo jednotku Andreja Vasilevského.Isté je však to, že švédsko-ruská konfrontácia ponúkne špičkový hokej. Diváci uvidia na ľade v oboch tímoch hviezdy NHL. Na jednej strane víťaz kanadského bodovania v ZČ profiligy Nikita Kučerov, najlepší strelec Alexander Ovečkin, či hviezdny center Pittsburgu Jevgenij Malkin, na druhej strane Elias Pettersson nominovaný na Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika NHL, obranca Oliver Ekman-Larsson, či Gabriel Landeskog. Papierovými favoritmi duelu sú zatiaľ nezdolaní Rusi, o ich sile najviac hovorí vyjadrenie švajčiarskeho hokejistu Raphaela Diaza po ich vzájomnom zápase (0:3): "Súčasný ruský národný tím je jeden z najlepších tímov, proti ktorému som kedy hral."