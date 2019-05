ÚMRTIE LEGENDY: Jazdec F1 Niki Lauda odišiel navždy

Legendárny bývalý rakúsky pilot formuly 1 Niki Lauda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Legendárny bývalý rakúsky pilot formuly 1 Niki Lauda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo

Viedeň 21. mája - Vo veku 70 rokov zomrel v pondelok niekdajší trojnásobný svetový šampión F1 Niki Lauda. S odvolaním sa na vyhlásenie Laudovej rodiny o tom v noci na utorok informovala agentúra AFP.

"S hlbokým smútkom oznamujeme, že náš milovaný Niki zomrel v pondelok pokojne so svojou rodinou po boku," uvádza sa vo vyhlásení rodiny.Trojnásobný majster sveta podstúpil vlani v lete transplantáciu pľúc. Až pred Vianocami sa mohol vrátiť domov, v januári ležal opäť dva týždne v nemocnici pre chrípku. Jeho zdravotný stav sa v uplynulých týždňoch zhoršoval.

Niki Lauda, celým menom Andreas Nikolaus Lauda, sa narodil 22. februára 1949 vo Viedni. Vyrastal v bohatej rodine, ktorá od budúceho šampióna pretekov F1 očakávala, že bude pokračovať v rodinnej podnikateľskej tradícii. Aj preto so značným sklamaním privítala ambície mladého Laudu stať sa automobilovým pretekárom.Do kolotoča "efjednotky" vstúpil 15. augusta 1971 na Veľkej cene Rakúska ako jazdec stajne March-Ford. Svoju prvú VC však nedokončil. Nedarilo sa mu ani v nasledujúcej sezóne. V F1 nezískal ani jeden bod a jeho kariéra bola výrazne ohrozená aj pre dlhy. Cieľavedomý Lauda sa nevzdal a v roku 1973 zaznamenal ako jazdec stajne BRM priaznivejšiu sezónu a na VC Monaka sa prvýkrát ocitol na pódiu, keď skončil tretí. Po tejto sezóne prejavila o neho záujem stajňa Ferrari.Vo Ferrari vytvorili Niki Lauda, vedúci pretekárskeho oddelenia Luca di Montezemolo a konštruktér Mauro Forghieri úspešnú trojicu. Na novom červenom monoposte, ktorý bol dielom celej trojice, vyhral Lauda v roku 1974 VC Španielska. Celý ročník jazdil v tieni tímového kolegu Claya Regazzoniho, ale aj tak skončil celkovo štvrtý a pripísal si aj druhé víťazstvo na VC Holandska.

Prišiel rok 1975 a s ním aj prvý titul majstra sveta vo farbách Ferrari. Prvé štyri VC síce neprišiel do cieľa na lepšom ako 5. mieste, ale po víťazstve v Monaku pridal aj triumfy v Belgicku, Švédsku, Francúzsku a USA. Pripísal si ešte dve pódiové umiestnenia a získal prvý titul svetového šampióna v F1. Okrem vlastného triumfu zabezpečili s tímovým kolegom Ragazzonim pre Ferrari aj prvenstvo v Pohári konštruktérov, na ktorý legendárna stajňa čakala 11 rokov.Nasledujúca, pre Laudu takmer smrteľná sezóna, sa začala výborne až do nehody, ktorá sa odohrala 1. augusta 1976 na VC v Nürburgringu. Nemecký okruh patril v ére, keď bezpečnostné opatrenia neboli na dnešnej úrovni, k najnebezpečnejším. Uvedomoval si to aj Lauda a týždeň pred VC vyzval ostatných jazdcov na bojkot. Tí ho však prehlasovali a ani obľúbený pilot Ferrari nechcel svojou neúčasťou pokaziť oslavu 50. výročia vzniku okruhu.Po štarte osudnej VC sa Lauda ujal vedenia, ale už v druhom kole v rýchlosti 250 kilometrov za hodinu narazil do bariéry vedľa trate. Tá ho odrazila späť na trať, pričom začal jeho monopost horieť. Pri trati neboli žiadni zdravotníci a tak ho zachraňovali súperi. Guy Edwards, Harald Ertl a najmä Arturo Merzario, ktorý Laudu vytiahol z horiaceho monopostu.Lauda utrpel ťažké popáleniny hlavy a vážne poškodenie pľúc. Počas liečby podstúpil bolestivé procedúry, lekári mu z pľúc vysávali odumreté tkanivo. Aj napriek vážnym zraneniam sa po 42 dňoch neoblomný Rakúšan vrátil na okruhy s túžbou obhájiť titul majstra sveta z roku 1975.

Do cesty sa mu však postavil britský pilot a najväčší bohém medzi pretekármi F1 James Hunt. Ten počas Laudovej prestávky, spôsobnej nehodou, znížil jeho náskok. Rozhodnúť mala VC Japonska, ktorú sprevádzal prudký dážď. Lauda ju nedokončil, nechcel riskovať a Hunt oslavoval titul majstra sveta, keď Rakúšana zdolal o jeden bod. O Laudovej nehode, bolestivom liečení a rivalite s Huntom počas sezóny 1976 rozpráva aj hollywoodsky film Rivali z roku 2013.V roku 1977 oslavoval Lauda vo farbách Ferrari druhý titul majstra sveta. Ten získal aj napriek sporom s majiteľom Enzom Ferrarim. Nezhody napokon vyústili do Laudovho odchodu a nasledujúci ročník odjazdil za tím Brabham, ktorého vlastníkom bol Bernie Ecclestone.V roku 1979 prerušil Lauda kariéru a začal sa venovať svojej leteckej spoločnosti Lauda Air. Na okruhy F1 sa vrátil v roku 1982 vo farbách stajne McLaren. Jazdecké kvality a húževnatosť predviedol v ročníku 1984, keď získal svoj tretí titul majstra sveta. Vybojoval ho, keď o 0,5 bodu prekonal tímového kolegu Alaina Prosta. Úspešnú kariéru ukončil v roku 1985.Nezabudnuteľný jazdec F1 bol dvakrát ženatý a ostalo po ňom päť detí. Zdravotné problémy ho neobišli ani tesne pred sedemdesiatkou. V lete 2018 absolvoval transplantáciu pľúc. Ako sám priznal, trpel viac ako po nehode z roku 1976. Nebola to prvá transplantácia, ktorú podstúpil. V 90. rokoch minulého storočia mu vymenili obe obličky. Jednu dostal od svojho brata a druhú od druhej manželky Birgit.Správa o úmrtí legendy zasiahla svet motoršportu. "Odpočívaj v pokoji, Niki Lauda. Navždy budeš v našich srdciach, navždy zvečnený v našej histórii. Celá motoristická komunita dnes smúti nad stratou skutočnej legendy," uviedlo vedenie Formuly 1 na sociálnej sieti. "Veľká rodina Ferari s hlbokým zármutkom prijala správu o smrti nášho priateľa Nikiho Laudu, trojnásobného majstra sveta, ktorý dva tituly (1975, 1977) získal ako jazdec Ferrari. Zostaneš navždy v našich srdciach ako i srdciach fanúšikov," reagoval tím Ferrari.Svoj posledný titul v roku 1984 získal vo farbách McLarenu, v roku 2012 ho menovali za čestného prezidenta tímu. "Všetci v McLarene s hlbokým zármutkom prijali správu o úmrtí nášho priateľa, kolegu a šampióna z roku 1984 Nikiho Laudu. Niki zostane navždy v našich srdciach a zapísaný do našej histórie," uviedlo vedenie tímu McLaren na svojom oficiálnom twitterovom účte.Na úmrtie Laudu reagovali aj velikáni motoristického športu. "Opustila nás legenda. Odpočívaj v pokoji, Niki," napísal na Twitteri majster sveta z roku 2009 a bývalý jazdec McLarenu Jenson Button. "RIP, Niki Lauda, skutočná ikona a legenda motoršportu. V tejto chvíli naše myšlienky smerujú k jeho rodine a blízkym," uviedol niekdajší austrálsky motocyklový pretekár a majster sveta v triede MotoGP Casey Stoner.