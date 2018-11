Bratislavský arcibiskup metropolita S. Zvolenský má šesťdesiatku

Na archívnej snímke bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. novembra (TASR) - Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. sa v pondelok 19. novembra dožíva životného jubilea, má 60 rokov.Stanislav Zvolenský sa narodil 19. novembra 1958 v Trnave. Po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom seminári bol 13. júna 1982 v Bratislave vysvätený za kňaza a inkardinovaný do Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Galante v roku 1982 a v rokoch 1985 až 1990 v Hlohovci. V období rokov 1990 - 1992 pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava - Vajnory. V roku 1992 nastúpil na postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku v Rakúsku.Neskôr študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde v roku 1998 dosiahol doktorát cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol vymenovaný za diecézneho sudcu a odborného asistenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (CMBF UK) v Bratislave, v roku 2001 bol prodekanom CMBF UK až do 27. septembra 2001, keď ho vymenovali za súdneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.Pápež Ján Pavol II. vymenoval 2. apríla 2004 za pomocných biskupov pre Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu Stanislava Zvolenského a Jána Oroscha. Vysvätení boli v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.Pápež Benedikt XVI. rozhodol o prerozdelení diecéz na Slovensku a vytvorení novej Bratislavskej metropolitnej arcidiecézy dekrétom zo 14. februára 2008. V ten istý deň pápež vymenoval Mons. Stanislava Zvolenského, predtým svätiaceho biskupa bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, za nového bratislavského arcibiskupa - metropolitu. Mons. Stanislav Zvolenský podľa vlastných slov prijal rozhodnutie Benedikta XVI. o svojom vymenovaní s vedomím veľkej zodpovednosti pred Pánom Bohom i pred ľuďmi. Za najväčší prínos zriadenia Bratislavskej arcidiecézy v rozhovore pre TASR označil odstránenie nedostatku, že hlavné mesto SR nebolo aj sídlom samostatného cirkevného územia. Pri príležitosti kánonického prevzatia úradu arcibiskupa - metropolitu Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislav Zvolenský 8. marca 2008 slávil slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Do úradu ho uviedol pápežský legát Mons. kardinál Jozef Tomko. Na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna 2008 mu pápež Benedikt XVI. vo Vatikáne odovzdal arcibiskupské pálium.Pápež Benedikt XVI. 15. decembra 2009 menoval Stanislava Zvolenského do úradu sudcu Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry na obdobie piatich rokov. Medzi kompetencie tohto úradu patrí dohliadať na spravodlivosť v cirkvi.Za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bol Mons. Stanislav Zvolenský zvolený prvýkrát 28. októbra 2009, druhýkrát 8. novembra 2012 a po tretí raz 21. septembra 2015. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky a Rady pre realizáciu zmlúv medzi Svätou stolicou a SR.