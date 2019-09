Bratislavský Horský park rozdelili do zón,prioritou je ochrana prírody

Horský park v Bratislave, jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít takmer v centre mesta so štvrtým stupňom ochrany, funguje po novom. Program starostlivosti o chránený areál rozdelil park na bezzásahový, prechodný a edukačno-rekreačný priestor, ktorého súčasťou sú les, lúky a mokrade. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 23. septembra (TASR) – Horský park v Bratislave, jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít takmer v centre mesta so štvrtým stupňom ochrany, funguje po novom. Program starostlivosti o chránený areál rozdelil park na bezzásahový, prechodný a edukačno-rekreačný priestor, ktorého súčasťou sú les, lúky a mokrade. Po novom je na viac ako polovici územia parku prioritou najmä ochrana prírody s čo najmenej zásahmi. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informovali zástupcovia hlavného mesta a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.Zámerom zonácie chráneného areálu Horský park bolo zosúladiť stále väčšiu túžbu obyvateľov po prírode, športovaní a rekreácii s ochranou i zachovaním parku. Pre zvýšenie ochrany tejto lokality vypracovali preto štátni ochranári v spolupráci s mestom Bratislava program starostlivosti o toto územie.povedal bratislavský primátor Matúš Vallo. Generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda priblížil, že program starostlivosti o chránený areál rozdeľuje Horský park na jednotlivé zóny a nastavuje pravidlá.podotkol.Aktuálne sú už v parku vyznačené jeho jednotlivé zóny. O samotnej zonácii sa môžu návštevníci informovať aj na vstupoch do Horského parku. Jednou zo zón je, kde je prioritou ochrana prírody a zachovanie starého lesného porastu s pôvodnými druhmi biotopov. Nebudú sa tam realizovať žiadne zásahy a úpravy prostredia človekom ani výruby či orezy. Mesto a ochranári preto upozorňujú, že návštevníci musia byť v tomto priestore opatrní.Ďalšou časťou parku je, čo je nárazníková zóna medzi bezzásahovým a rekreačným priestorom. V tejto lokalite sa bude realizovať čo najmenej zásahov. Vo výnimočných prípadoch sa však budú vykonávať výruby a orezy stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ľudí.Časť(ide o takmer polovicu rozlohy Horského parku) bude okrem zachovania starého lesného porastu využitá najmä na vzdelávanie a rekreáciu. Môžu sa tam rúbať nebezpečné stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, ale aj realizovať orezy konárov, dosádzať dreviny, byliny či umiestňovať lavičky, odpadové nádoby či cvičebné prvky.V zónebude hlavnou úlohou zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o lúčne spoločenstvá. Lúka sa bude pravidelne kosiť a bude tam možné dosadiť vhodné byliny a umiestniť aj prvky drobnej architektúry. V lokalitevznikne opäť prírodné jazierko s cieľom zachovania a zlepšenia stavu mokrade. Budú tam môcť byť nevyhnutné výruby, orezy, dosádzanie zelene i umiestnenie drobnej architektúry.