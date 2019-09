Matka izraelského vojaka sa v OSN domáha vydania jeho tela z Gazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 23. septembra (TASR) - Matka izraelského vojaka zabitého v roku 2014 v palestínskom pásme Gazy žiada medzinárodné spoločenstvo, aby jej pomohlo získať synove telesné pozostatky. Lea Goldinová v pondelok v Ženeve navrhla, aby pomoc palestínskej enkláve bola podmienená tým, že militantné hnutie Hamas vydá telo jej syna i pozostatky ďalšieho izraelského vojaka.V emocionálnom prejave pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve Goldinová vyhlásila, že Hamas päť rokov "" tým, že jej synovi upiera riadny pohreb. Upozornila, že ide o "."Poručík Hadar Goldin (23) prišiel o život v auguste 2014, krátko po vyhlásení prímeria vo vojne, ktorá sa odohrávala v pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas. Konflikt si na palestínskej strane vyžiadal 2251 obetí, väčšinou civilistov. O život prišlo aj 74 Izraelčanov, väčšina z nich boli vojaci.Predpokladá sa, že Goldinove pozostatky sú v rukách Hamasu, podobne ako aj telo ďalšieho zabitého izraelského vojaka, Orona Šaula.V rozhovore pre agentúru AFP Goldinová uviedla, že darcovské štáty, ktorí teraz v New Yorku diskutujú o projektoch pomoci pre Gazu, by mali podmieniť pomoc Hamasu, ktorý v pásme Gazy vládne, vydaním pozostatkov Hadara Goldina.Zdôraznila pritom, že "." "," vyhlásila, ale dodala, že na prvom mieste je pre ňu vrátanie tiel jej syna a Orona, a návrat dvoch Izraelčanov, ktorých zrejme Hamas zadržiava ako rukojemníkov.Goldinová súčasne vyjadrila nádej, že zlomom v kauze jej syna by mohlo byť prijatie rezolúcie č. 2474 v Bezpečnostnej rade OSN.Rezolúcia 2474 stanovuje, že štáty sú spoločne zodpovedné za zabezpečenie rýchleho návratu ľudí, ktorí zmizli počas ozbrojeného konfliktu, a nalieha na osobitných vyslancov OSN, aby túto otázku považovali za prioritu.Podľa Goldinovej to znamená, že vrátenie nezvestných - mŕtvych i živých - by malo byť povinným krokom na zvýšenie dôvery na začiatku akýchkoľvek rokovaní o ukončení vojenského konfliktu.