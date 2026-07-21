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21. júla 2026
Bratislavský hrad rozozvučia najväčšie muzikálové hity na podujatí Od operety ku muzikálu 2
Návštevníkov dvoch večerov pod holým nebom čaká hudobná cesta naprieč svetovými muzikálovými hitmi.
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Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave chystá podujatie Od operety ku muzikálu 2, ktorým otvorí svoju jubilejnú 80. sezónu. Galakoncert sa po minuloročnom úspechu vracia na Bratislavský hrad, kde sa uskutoční 21. a 22. augusta.
Návštevníkov dvoch večerov pod holým nebom čaká hudobná cesta naprieč svetovými muzikálovými hitmi. Ako ďalej informuje DNS, zaznejú nestarnúce melódie z muzikálov Fantóm opery, West Side Story, Rómeo a Júlia, Mamma Mia!, The Bodyguard či Jozef a jeho pestrofarebný plášť. „Nebudú chýbať ani domáce legendy - nadčasové piesne F. K. Veselého, kultové hity z muzikálu Cyrano z predmestia či skladby z aktuálneho diváckeho fenoménu Müller - Život na 2 ťahy, ktorý od premiéry vypredáva predstavenia a zbiera nadšené ovácie publika,“ spresňuje organizátor.
Na jednom javisku sa stretnú sólisti DNS Mirka Gális Partlová, Dárius Koči, Lenka Machciníková, Lukáš Pišta, Miroslava Drínová, Karin Olasová, Peter Makranský, Romana Poláková Dang Van, Michal Candrák a Lenka Kopuncová Fecková. Ako ďalej dodáva divadlo, pozvanie na galakoncert prijali aj hostia Ján Slezák a Patrik Vyskočil. Sólisti sa predstavia v sprievode orchestra pod taktovkou dirigenta Ľubomíra Dolného, speváckeho zboru a tanečného súboru DNS.
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