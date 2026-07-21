|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Daniel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. júla 2026
Leto vo Vysokých Tatrách naberá na obrátkach a jedna z najočakávanejších kultúrnych udalostí tohto roka sa blíži – FOTO
Na podujatí vystúpia aj Miro Jaroš a skupina IMT Smile. Leto vo Vysokých Tatrách naberá na obrátkach a jedna z najočakávanejších kultúrnych udalostí tohto roka sa nezadržateľne blíži. V ...
Zdieľať
21.7.2026 (SITA.sk) - Na podujatí vystúpia aj Miro Jaroš a skupina IMT Smile.
Leto vo Vysokých Tatrách naberá na obrátkach a jedna z najočakávanejších kultúrnych udalostí tohto roka sa nezadržateľne blíži. V rázovitej obci Ždiar sa od 7. do 9. augusta uskutoční jubilejný 30. ročník Goralských folklórnych slávností.
Areál celoročného rodinného horského strediska Bachledka ožije sviatkom všetkých Goralov, ktorý návštevníkom prinesie nielen výlet do bohatej folklórnej histórie, ale aj atraktívne vystúpenia popredných mien súčasnej hudobnej scény.
Výnimočný program bude prebiehať priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov, v nadmorskej výške takmer 1200 metrov, čo zaručuje neopakovateľnú magickú atmosféru a výhľady.
Piatkový a sobotný program prinesú strhujúce hudobné zážitky, kedy sa na pódiu vystriedajú interpreti ako legendárna kapela IMT Smile, ktorá bežne nevystupuje mimo svojich vlastných turné.
Okrem nich sa diváci môžu tešiť na charizmatického Štefana Šteca, populárneho rapera Kaliho či obľúbeného Mira Jaroša. Hudobným vrcholom sobotňajšieho večera bude okrem sólových koncertov aj spoločné vystúpenie skupiny IMT Smile a Kaliho.
Popri veľkých koncertoch bude celý festival dýchať pravou goralskou tradíciou a folklórom z troch strán Tatier. Svoje umenie predvedú mnohé folklórne zoskupenia, medzi ktorými nebudú chýbať domáce súbory DFS Ždiaranček a FS Goral, prestížny celoslovenský FS Zemplín či miestna hudobná skupina Perfect.
Nedeľný program sa už tradične začne svätou omšou a bude venovaný predovšetkým lokálnym umelcom a folklórnym zoskupeniam, pričom vystúpia aj zahraniční hostia zo Zakopaného a Bieleho Dunajca. Návštevníci budú môcť na tradičných trhoch nielen obdivovať zručnosť majstrov, ale si goralské remeslá aj vlastnoručne vyskúšať a odniesť si svoj výrobok domov na pamiatku.
Slávnosti v Bachledke sú ideálnym podujatím pre celé rodiny. O úsmevy tých najmenších sa postará veselá a energická šou Mira Jaroša, ako aj pútavé rozprávkové predstavenie v podaní Divadla Ramagu. Deti sa určite potešia aj stretnutiu so zvieratkami od miestnych gazdov, ktoré si budú môcť zblízka pohladkať a nakŕmiť. Tí odvážnejší z radov návštevníkov si dokonca môžu vyskúšať jazdu na tradičnom goralskom valachovi a pre všetkých bude pripravená ochutnávka miestnych kulinárskych špecialít.
Vizuálnym a umeleckým spestrením podujatia bude rezbárske sympózium, počas ktorého umelci vdýchnu drevu podobu tradičných symbolov goralskej kultúry.
Aby návštevníci nezostali len pri pasívnom obdive nášho dedičstva, pripravili sme folklórnu školu tanca, v ktorej vás tradičným krokom s nefalšovaným temperamentom a radosťou priučia praví gorali. Pre tých, ktorí si chcú užiť pravú lokálnu atmosféru aj po skončení hlavného programu, bude v piatok a v sobotu od 18:00 do 21:00 pripravená goralská zábava v reštaurácii Panorama. Do tanca i na spev tam budú hrať Bratia Jendrichovskí, s ktorými si návštevníci môžu vychutnať príjemný večer plný ľudovej hudby.
Organizátori si pre návštevníkov pripravili atraktívnu ponuku – v cene každého lístka na podujatie je automaticky zahrnutá aj obojsmerná jazda lanovkou (platná v dňoch trvania zakúpeného lístka) a jeden vstup na obľúbený Chodník korunami stromov.
Návštevníci tak získajú jedinečnú kombináciu kultúrneho zážitku a čarovnej prírody. Keďže kapacita podujatia je z bezpečnostných dôvodov prísne obmedzená a predaj prebieha vo viacerých vlnách, odporúča sa zakúpiť si lístky – vrátane výhodných rodinných balíkov – v dostatočnom predstihu online.
Či už máte do okolia Tatier naplánovanú dovolenku alebo nie, Goralské folklórne slávnosti si tento rok jednoducho nemôžete nechať ujsť. Kto sa rozhodne tento výlet absolvovať, rozhodne neoľutuje. Kombinácia nevšedného zážitku magickej prírody a tradičnej slovenskej kultúry vytvoria pre každého návštevníka nezabudnuteľné spomienky.
Podujatie je podporené Národnou organizáciou pre propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky – Slovakia Travel. Hlavným poslaním a prioritou národnej organizácie Slovakia Travel je propagovať Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu tak na domácom ako aj zahraničnom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Leto vo Vysokých Tatrách naberá na obrátkach a jedna z najočakávanejších kultúrnych udalostí tohto roka sa blíži – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Leto vo Vysokých Tatrách naberá na obrátkach a jedna z najočakávanejších kultúrnych udalostí tohto roka sa nezadržateľne blíži. V rázovitej obci Ždiar sa od 7. do 9. augusta uskutoční jubilejný 30. ročník Goralských folklórnych slávností.
Areál celoročného rodinného horského strediska Bachledka ožije sviatkom všetkých Goralov, ktorý návštevníkom prinesie nielen výlet do bohatej folklórnej histórie, ale aj atraktívne vystúpenia popredných mien súčasnej hudobnej scény.
Hviezdne koncerty pod tatranskými štítmi
Výnimočný program bude prebiehať priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov, v nadmorskej výške takmer 1200 metrov, čo zaručuje neopakovateľnú magickú atmosféru a výhľady.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/goralske-folklorne-slavnosti-fotografie-2/">Goralské folklórne slávnosti (fotografie)
Piatkový a sobotný program prinesú strhujúce hudobné zážitky, kedy sa na pódiu vystriedajú interpreti ako legendárna kapela IMT Smile, ktorá bežne nevystupuje mimo svojich vlastných turné.
Okrem nich sa diváci môžu tešiť na charizmatického Štefana Šteca, populárneho rapera Kaliho či obľúbeného Mira Jaroša. Hudobným vrcholom sobotňajšieho večera bude okrem sólových koncertov aj spoločné vystúpenie skupiny IMT Smile a Kaliho.
Návrat ku koreňom a oslava goralskej kultúry
Popri veľkých koncertoch bude celý festival dýchať pravou goralskou tradíciou a folklórom z troch strán Tatier. Svoje umenie predvedú mnohé folklórne zoskupenia, medzi ktorými nebudú chýbať domáce súbory DFS Ždiaranček a FS Goral, prestížny celoslovenský FS Zemplín či miestna hudobná skupina Perfect.
Nedeľný program sa už tradične začne svätou omšou a bude venovaný predovšetkým lokálnym umelcom a folklórnym zoskupeniam, pričom vystúpia aj zahraniční hostia zo Zakopaného a Bieleho Dunajca. Návštevníci budú môcť na tradičných trhoch nielen obdivovať zručnosť majstrov, ale si goralské remeslá aj vlastnoručne vyskúšať a odniesť si svoj výrobok domov na pamiatku.
Bohatý program pre rodina s deťmi
Slávnosti v Bachledke sú ideálnym podujatím pre celé rodiny. O úsmevy tých najmenších sa postará veselá a energická šou Mira Jaroša, ako aj pútavé rozprávkové predstavenie v podaní Divadla Ramagu. Deti sa určite potešia aj stretnutiu so zvieratkami od miestnych gazdov, ktoré si budú môcť zblízka pohladkať a nakŕmiť. Tí odvážnejší z radov návštevníkov si dokonca môžu vyskúšať jazdu na tradičnom goralskom valachovi a pre všetkých bude pripravená ochutnávka miestnych kulinárskych špecialít.
Rezbárske umenie a pravá goralská zábava
Vizuálnym a umeleckým spestrením podujatia bude rezbárske sympózium, počas ktorého umelci vdýchnu drevu podobu tradičných symbolov goralskej kultúry.
Aby návštevníci nezostali len pri pasívnom obdive nášho dedičstva, pripravili sme folklórnu školu tanca, v ktorej vás tradičným krokom s nefalšovaným temperamentom a radosťou priučia praví gorali. Pre tých, ktorí si chcú užiť pravú lokálnu atmosféru aj po skončení hlavného programu, bude v piatok a v sobotu od 18:00 do 21:00 pripravená goralská zábava v reštaurácii Panorama. Do tanca i na spev tam budú hrať Bratia Jendrichovskí, s ktorými si návštevníci môžu vychutnať príjemný večer plný ľudovej hudby.
Organizátori si pre návštevníkov pripravili atraktívnu ponuku – v cene každého lístka na podujatie je automaticky zahrnutá aj obojsmerná jazda lanovkou (platná v dňoch trvania zakúpeného lístka) a jeden vstup na obľúbený Chodník korunami stromov.
Návštevníci tak získajú jedinečnú kombináciu kultúrneho zážitku a čarovnej prírody. Keďže kapacita podujatia je z bezpečnostných dôvodov prísne obmedzená a predaj prebieha vo viacerých vlnách, odporúča sa zakúpiť si lístky – vrátane výhodných rodinných balíkov – v dostatočnom predstihu online.
Či už máte do okolia Tatier naplánovanú dovolenku alebo nie, Goralské folklórne slávnosti si tento rok jednoducho nemôžete nechať ujsť. Kto sa rozhodne tento výlet absolvovať, rozhodne neoľutuje. Kombinácia nevšedného zážitku magickej prírody a tradičnej slovenskej kultúry vytvoria pre každého návštevníka nezabudnuteľné spomienky.
Podujatie je podporené Národnou organizáciou pre propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky – Slovakia Travel. Hlavným poslaním a prioritou národnej organizácie Slovakia Travel je propagovať Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu tak na domácom ako aj zahraničnom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Leto vo Vysokých Tatrách naberá na obrátkach a jedna z najočakávanejších kultúrnych udalostí tohto roka sa blíži – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Bratislavský hrad rozozvučia najväčšie muzikálové hity na podujatí Od operety ku muzikálu 2
Bratislavský hrad rozozvučia najväčšie muzikálové hity na podujatí Od operety ku muzikálu 2