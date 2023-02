Bratislavský kraj chce inštalovať ďalšie značky (zelená šípka), ktoré umožňujú vodičom odbočiť vpravo aj na červenú

Župa ich osadila na cestách tretej triedy ešte v decembri. Župan Juraj Droba vraví, že polícia aj vodiči si ich pochvaľovali.

Doprava smie šofér odbočiť len z pravého jazdného pruhu a nesmie ohroziť chodcov či cyklistov.

Dôležitá vec, ktorá pri doplnkovej zelenej šípke platí je, že v prípade odbočovanie vpravo musíte na križovatke zastaviť. Ak pokračujte plynulo vpravo, dopúšťate sa dopravného priestupku. Ide o jazdu na červenú, čo je vážne porušenie pravidiel cestnej premávky a podľa sadzobníka pokút vám hrozí pokuta od 60 až do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. V prípade, ak pri takomto odbočovaní ohrozíte chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere, hrozí vám pokuta až do výšky 150 eur.

V Prílohe č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. (vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení z 13. februára 2020) je značka popísaná takto: Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere. Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.