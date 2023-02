Skupina Puding pani Elvisovej zverejnila nový singel Trhací kalendár

Skupina Puding pani Elvisovej zverejnila po piatich rokoch nový singel Trhací kalendár. Novinka je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu, ktorý skupina plánuje vydať na jeseň tohto roka. Kapela si je plne vedomá svojej dlhoročnej autorskej odmlky, ktorá pramenila hlavne z rodičovských povinností a pandémie. Nová skladba má aj svoju vizuálnu podobu. Skupina ju urobila sama, jednotlivé zábery sa nakrúcali v prezidentskom apartmáne v hoteli v Bratislave.





"Ten prvý singel je skôr taký klasický Puding, to sme aj chceli, keď sme tvorili skladby a keď sme videli, ako sa vyvíjajú, tak táto znela tak najviac rádiovo. Keďže sme chceli touto skladbou sa vrátiť a dostať ju do čo najväčšieho množstva médií, tak sa nám zdalo, že táto by bola vhodná. Zároveň sa veľmi teším, že medzi tými ostatnými skladbami máme aj také, ktoré troška vybočujú z takých klasických 'pudingáčskych' mantinelov. Hlavne aj textovo, keďže sa už primárne orientujeme na slovenčinu, tak sme si dali viac záležať na textoch. Sedeli sme nad nimi oveľa dlhšie, každé slovíčko prešlo kontrolou všetkých členov, kým sme neboli na sto percent spokojní. Takže si myslím, že po textovej stránke sme to určite posunuli ďalej," povedal pre TASR člen kapely Peter Pino Ungvölgyi."Keď tvoríme, tak sa snažíme o čo najväčšiu dokonalosť, a niekedy sa v tom natoľko zamotáme, že prejde aj niekoľko rokov. Zároveň sme sa stali rodičmi, čím sa naše tvorivé skúšky zredukovali na minimum. Aktuálne sme s menšími prestávkami už rok v štúdiu, kde pracujeme na novom albume. Veríme, že rok 2023 bude opäť v znamení PPE a naši poslucháči sa dočkajú plnokrvnej platne," doplnila speváčka Sylvia Slivka Menyhertová.Puding pani Elvisovej je slovenská elektro-indie-popová kapela, ktorú tvorí Sylvia Menyhertová (Slivka, spev), Miloš Rabatin (bicie), Peter Ungvölgyi (Pino, klávesy) a Viliam Lauko (basgitara). Na svojom konte má doposiaľ štyri radové albumy Automati (2004), Play/Pause/Eject (2007), (2010) a Tektonická Platňa (2015). Názov toho najnovšieho, z ktorého pochádza aj aktuálny singel Trhací kalendár, skupina ešte neprezradila.